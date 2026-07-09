Giá cà phê hôm nay 9/7: Giảm tiếp còn 92.300 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 giảm tiếp 2.500 đồng/kg, trung bình còn 92.300 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống.

Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 tiếp tục giảm mạnh tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên. Mức trung bình trong nước còn 92.300 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống, khiến tâm lý giao dịch thận trọng hơn.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước giảm phiên thứ hai liên tiếp

Sáng 9/7/2026, giá cà phê trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm. Sau phiên giảm mạnh ngày 8/7, thị trường chưa lấy lại được đà phục hồi mà giảm thêm 2.500 đồng/kg, đưa giá trung bình về 92.300 đồng/kg.

Tại các vùng trọng điểm, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng ghi nhận mức 92.300 đồng/kg. Đắk Lắk ở mức 92.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp hơn, đạt 91.800 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 92.200 đồng/kg -2.500 đồng/kg Lâm Đồng 91.800 đồng/kg -2.500 đồng/kg Gia Lai 92.300 đồng/kg -2.500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 92.300 đồng/kg -2.500 đồng/kg Trung bình 92.300 đồng/kg -2.500 đồng/kg

Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá cà phê đã giảm khá nhanh từ vùng gần 97.000 đồng/kg xuống quanh 92.000 đồng/kg. Dù mức giá hiện tại vẫn cao so với nhiều giai đoạn trước, đà giảm liên tiếp cho thấy thị trường đang hạ nhiệt rõ rệt sau nhịp tăng nóng đầu tuần.

Với người trồng cà phê còn hàng, đây là thời điểm cần theo dõi sát hơn thay vì bán vội theo tâm lý. Với đại lý và doanh nghiệp thu mua, biến động mạnh trên sàn quốc tế khiến việc chốt giá, cân đối hàng tồn và hợp đồng cần thận trọng hơn.

Robusta London giảm mạnh, kỳ hạn 7/2026 mất hơn 300 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Kỳ hạn 07/2026 giảm mạnh 303 USD/tấn, còn 3.761 USD/tấn, tương đương mức giảm 7,46%. Các kỳ hạn còn lại cũng giảm từ 122 - 131 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.761 USD/tấn -303 USD/tấn -7,46% 09/26 3.741 USD/tấn -131 USD/tấn -3,38% 11/26 3.712 USD/tấn -127 USD/tấn -3,31% 01/27 3.682 USD/tấn -124 USD/tấn -3,26% 03/27 3.651 USD/tấn -122 USD/tấn -3,23%

Diễn biến này tạo áp lực trực tiếp lên giá cà phê trong nước, bởi Robusta là mặt hàng có vai trò lớn với thị trường Việt Nam. Khi sàn London giảm sâu, giá thu mua tại Tây Nguyên thường phản ứng khá nhanh, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý thị trường đang yếu đi sau hai phiên giảm liên tiếp.

Arabica New York cũng giảm

Không chỉ Robusta, giá Arabica trên sàn New York cũng tiếp tục điều chỉnh. Kỳ hạn 07/2026 còn 324,25 US cent/lb, giảm 7,35 US cent/lb, tương đương 2,22%. Kỳ hạn 09/2026 giảm 7,80 US cent/lb, xuống 309,80 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 324,25 US cent/lb -7,35 -2,22% 09/26 309,80 US cent/lb -7,80 -2,46% 12/26 297,25 US cent/lb -7,75 -2,54% 03/27 292,20 US cent/lb -8,05 -2,68% 05/27 290,45 US cent/lb -8,70 -2,91%

Mức giảm của Arabica không mạnh bằng phiên trước, nhưng việc cả hai sàn London và New York cùng đi xuống cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn chưa ổn định trở lại.

Thị trường hạ nhiệt nhanh sau nhịp tăng nóng

Điểm đáng chú ý của giá cà phê hôm nay là mức giảm trong nước khá đều giữa các địa phương, cùng giảm 2.500 đồng/kg. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ xuất hiện cục bộ mà lan rộng trên toàn thị trường.

Sau phiên tăng mạnh ngày 7/7, giá cà phê đã nhanh chóng quay đầu trong hai ngày liên tiếp. Đây là diễn biến thường thấy khi thị trường tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, sau đó xuất hiện lực chốt lời và tâm lý thận trọng từ cả bên mua lẫn bên bán.

Tuy nhiên, chưa thể nói thị trường đã bước vào xu hướng giảm sâu. Mức giá trung bình 92.300 đồng/kg vẫn là vùng giá đáng chú ý. Các phiên tới sẽ quan trọng, bởi nếu Robusta London ngừng giảm hoặc phục hồi, giá nội địa có thể ổn định trở lại. Ngược lại, nếu sàn thế giới tiếp tục giảm, thị trường trong nước có thể còn chịu thêm áp lực.

Người bán nên làm gì?

Với người trồng cà phê, giai đoạn này nên tránh quyết định theo cảm xúc. Nếu cần dòng tiền, có thể cân nhắc bán từng phần để giảm rủi ro. Nếu còn khả năng giữ hàng, nên theo dõi thêm diễn biến từ sàn London và New York trong vài phiên tới.

Với đại lý và doanh nghiệp, biên độ dao động lớn khiến việc mua đuổi trở nên rủi ro hơn. Kiểm soát tồn kho, cập nhật tỷ giá, theo sát nhu cầu giao hàng thực tế và biến động giá kỳ hạn là những yếu tố cần ưu tiên.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 9/7/2026 tiếp tục giảm mạnh, đưa thị trường trong nước về mức trung bình 92.300 đồng/kg. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn chưa rơi khỏi vùng cao. Thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm, cần thêm tín hiệu mới để xác định xu hướng rõ ràng hơn.