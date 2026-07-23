Chiều 23-7, xăng E10 tiếp tục tăng thêm gần 900 đồng/lít

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 23-7, Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, mỗi lít xăng E10 tiếp tục tăng gần 900 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán ở mức 21.435 đồng/lít. Giá bán xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán là 20.888 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, hiện có giá 25.768 đồng/lít.

Thị trường xăng dầu ngày 23-7-2026 tiếp tục tăng. Ảnh: ChatGPT

Giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, hiện được bán ra với giá 15.562 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, để kiềm chế mức tăng giá xăng dầu, liên Bộ chi mạnh Quỹ với mức 1.000 đồng/lít xăng sinh học, 1.500 đồng/lít dầu diesel, 1.000 đồng/kg dầu mazut.

Đây là một trong những kỳ điều hành diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai lộ trình mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Từ ngày 1-6-2026, xăng E10 RON95-III đã chính thức được phân phối toàn quốc, thay thế dần xăng khoáng RON95 nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Bộ Công Thương, sau hơn một tháng triển khai, nguồn cung xăng E10 được bảo đảm, thị trường vận hành ổn định và chưa ghi nhận tình trạng đứt gãy nguồn cung. Trong tháng 7, dự kiến có thêm 6 thương nhân đầu mối tham gia pha chế, phối trộn xăng E10, góp phần nâng cao năng lực cung ứng trên toàn quốc.

Để phục vụ lộ trình này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 16-6-2026 đến hết ngày 15-6-2028, thí điểm một số chính sách về triển khai xăng E10. Nghị quyết quy định xăng E10 RON95-III là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá; đồng thời quy định cơ chế xác định các yếu tố hình thành giá, kiểm soát chất lượng và xử lý lượng xăng không chì còn tồn trong quá trình chuyển đổi.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết chất lượng xăng E10 đang được quản lý thông qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được kiểm tra, giám sát từ khâu sản xuất, pha chế, nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.