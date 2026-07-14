Giá hồ tiêu hôm nay 14/7: Tăng mạnh tới 3.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 14/7/2026 đồng loạt tăng tại các vùng sản xuất trọng điểm, với mức tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng dẫn đầu thị trường ở mức 140.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 14/7 ghi nhận một phiên giao dịch tích cực khi giá thu mua tăng tại toàn bộ 5 khu vực khảo sát. Đà tăng tương đối đồng đều đã đưa mặt bằng giá tiêu xô lên khoảng 136.500 - 140.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng tăng 3.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg. Đây cũng là hai khu vực có giá cao nhất thị trường.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 2.500 đồng/kg, lên mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng 2.000 đồng/kg, lần lượt đạt 136.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 136.500 +2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 +2.500 Đắk Lắk 140.000 +3.000 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 +2.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 +3.000

Sau phiên tăng này, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 136.500 - 140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức tăng không chỉ xuất hiện tại một vài địa phương mà diễn ra trên toàn bộ các vùng khảo sát. Đây là tín hiệu tích cực hơn so với trạng thái phân hóa hoặc đi ngang thường thấy trong những phiên trước.

Vì sao giá hồ tiêu tăng đồng loạt?

Giá hồ tiêu tại các địa phương có thể tăng khi lực thu mua cải thiện, trong khi lượng hàng được đưa ra thị trường không quá dồi dào. Khi doanh nghiệp và thương lái cần bổ sung nguồn hàng, giá thu mua tại vùng nguyên liệu thường được điều chỉnh lên.

Phiên tăng ngày 14/7 có một số điểm đáng chú ý:

Tất cả 5 khu vực khảo sát đều tăng giá.

Mức tăng phổ biến từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Hai vùng trọng điểm Tây Nguyên cùng trở lại mốc 140.000 đồng/kg.

Chênh lệch giá giữa các khu vực vẫn không quá lớn.

Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng dài hạn. Diễn biến tiếp theo còn phụ thuộc vào lực mua thực tế, nhu cầu xuất khẩu, nguồn hàng trong dân và tâm lý bán ra.

Vì sao Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu?

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng đạt 140.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.500 - 3.500 đồng/kg so với các khu vực còn lại.

Hai địa phương này nằm trong vùng sản xuất hồ tiêu quan trọng, có hoạt động thu mua và giao dịch nguyên liệu sôi động. Khi nhu cầu gom hàng tăng, giá tại các vùng Tây Nguyên thường phản ứng khá nhanh.

Mốc 140.000 đồng/kg có ý nghĩa tích cực với người trồng tiêu còn hàng, nhưng cũng khiến bên mua thận trọng hơn trong việc nâng giá thêm. Vì vậy, sức mua trong những phiên tới sẽ là yếu tố cần theo dõi.

Giá tiêu Ấn Độ hôm nay không đổi

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang nếu tính theo Rupee/tạ. Các mức giá quy đổi sang VNĐ/kg có sự khác biệt tùy từng loại tiêu.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg được thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 203.176 Gram/lít 68.400 0 194.640 UNGARBLED 69.400 0 197.485

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 203.176 đồng/kg. UNGARBLED đạt 197.485 đồng/kg, còn loại Gram/lít ở mức 194.640 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ không thay đổi trong khi thị trường Việt Nam tăng mạnh cho thấy diễn biến trong nước đang chịu tác động rõ hơn từ cung cầu và hoạt động thu mua ngắn hạn tại các vùng nguyên liệu.

Giá tăng ảnh hưởng thế nào đến người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, phiên tăng ngày 14/7 giúp cải thiện giá trị lượng hàng còn giữ trong kho. Đặc biệt, những hộ ở Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) đang có lợi thế khi giá thu mua đạt 140.000 đồng/kg.

Người có hàng cần lưu ý:

Theo dõi giá thu mua thực tế tại địa phương vì bảng giá chỉ mang tính tham khảo.

Kiểm tra chất lượng, độ khô và tỷ lệ tạp chất trước khi giao dịch.

Cân nhắc nhu cầu dòng tiền thay vì chỉ dựa vào biến động một phiên.

Theo dõi thêm lực mua trong vài ngày để đánh giá độ bền của xu hướng.

Giá giao dịch thực tế có thể cao hoặc thấp hơn bảng giá tùy chất lượng hàng, khối lượng, thời điểm chốt mua và chính sách của từng đại lý.

Giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng?

Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể được hỗ trợ nếu lực thu mua duy trì và người trồng chưa đẩy mạnh bán ra. Ngược lại, nếu nguồn hàng được đưa ra thị trường nhiều hơn sau phiên tăng mạnh, đà đi lên có thể chậm lại.

Thị trường cần thêm một số phiên giao dịch để xác định mức 140.000 đồng/kg có được giữ vững hay không. Đây sẽ là vùng giá quan trọng đối với cả người bán, thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 14/7/2026 tăng trên diện rộng, dao động từ 136.500 - 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng dẫn đầu thị trường, trong khi Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất 136.500 đồng/kg.