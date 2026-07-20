Giá tiêu hôm nay 20/7: Trong nước và thế giới đứng yên

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 20/7/2026 đi ngang tại các vùng sản xuất trọng điểm, dao động 137.000 - 140.500 đồng/kg; Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 20/7 chưa ghi nhận biến động mới. Giá tiêu xô tại toàn bộ 5 khu vực khảo sát đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước, đưa mức bình quân duy trì ở khoảng 138.400 đồng/kg.

Hình minh họa

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau ở mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 20/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 0 Đắk Lắk 140.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 0

Giá hồ tiêu trong nước hiện dao động trong biên độ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai giữ giá 137.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì mức 137.500 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, Đắk Lắk tiếp tục đứng ở mốc 140.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) cao hơn 500 đồng/kg, đạt 140.500 đồng/kg và tiếp tục dẫn đầu bảng giá.

Bình Phước (Đồng Nai) không thay đổi, giữ mức 137.000 đồng/kg.

Vì sao giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang?

Việc giá tiêu giữ nguyên tại tất cả khu vực cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng ngắn hạn. Lượng hàng bán ra chưa tạo áp lực giảm rõ rệt, trong khi lực mua cũng chưa đủ mạnh để đẩy giá lên mức mới.

Thị trường hiện có một số điểm đáng chú ý:

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ được mốc từ 140.000 đồng/kg.

Các khu vực có giá thấp hơn chưa xuất hiện nhịp tăng để thu hẹp khoảng cách.

Giá tiêu quốc tế cũng chưa ghi nhận biến động mới.

Bên mua và bên bán có xu hướng theo dõi thêm diễn biến cung cầu.

Trạng thái đi ngang giúp thị trường ổn định hơn sau những phiên tăng, giảm đan xen. Tuy nhiên, giá chưa tăng trở lại cũng cho thấy lực thu mua hiện chưa tạo được động lực bứt phá.

Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức 140.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đây cũng là địa phương duy nhất có giá vượt mốc 140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng thứ hai với 140.000 đồng/kg. Hai khu vực này đang có giá cao hơn từ 2.500 - 3.500 đồng/kg so với các vùng còn lại.

Sự chênh lệch giữa các địa phương có thể liên quan đến nhu cầu thu mua tại từng vùng, chất lượng hàng, chi phí vận chuyển và điều kiện giao dịch thực tế.

Dù giữ giá cao nhất, Đắk Nông (Lâm Đồng) chưa ghi nhận mức tăng mới. Điều này cho thấy bên mua đang thận trọng tại vùng giá cao, trong khi người bán cũng chưa tạo thêm áp lực cung lớn.

Giá tiêu Ấn Độ hôm nay không thay đổi

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg có sự khác biệt tùy từng loại sản phẩm.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 202.098 Gram/lít 68.400 0 193.607 UNGARBLED 69.400 0 196.437

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 202.098 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 196.437 đồng/kg, trong khi Gram/lít đạt 193.607 đồng/kg.

Giá gốc tại Ấn Độ không thay đổi so với ngày trước đó. Tuy nhiên, mức quy đổi sang tiền Việt có thể biến động nếu tỷ giá thay đổi, vì vậy các con số VNĐ/kg trong bảng chủ yếu mang tính tham khảo.

Giá trong nước và quốc tế cùng đi ngang nói lên điều gì?

Khi giá trong nước và thị trường tham chiếu quốc tế cùng ổn định, giao dịch thường bước vào giai đoạn thăm dò. Người bán chưa muốn hạ giá, trong khi doanh nghiệp và thương lái cũng chưa vội nâng mức thu mua.

Với người trồng tiêu, diễn biến này có hai ý nghĩa:

Giá chưa chịu thêm áp lực giảm, đặc biệt tại các vùng đang giữ mốc 140.000 đồng/kg.

Thị trường chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác lập một đợt tăng mới.

Với doanh nghiệp, mặt bằng giá ổn định giúp thuận lợi hơn trong việc tính toán chi phí thu mua và thực hiện đơn hàng. Tuy nhiên, quyết định gom hàng còn phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu, lượng tồn kho, chất lượng nguyên liệu và diễn biến tỷ giá.

Người trồng tiêu cần lưu ý gì khi bán hàng?

Bảng giá trên phản ánh mức tham khảo chung tại các vùng trọng điểm. Giá giao dịch thực tế có thể thay đổi tùy chất lượng, khối lượng và điều kiện giao hàng.

Trước khi bán, người trồng tiêu nên:

Tham khảo giá tại nhiều đại lý và điểm thu mua.

Kiểm tra độ ẩm, độ sạch và tỷ lệ tạp chất.

Tính toán chi phí vận chuyển.

Cân nhắc nhu cầu dòng tiền thực tế.

Theo dõi khả năng giữ mốc 140.000 đồng/kg tại Tây Nguyên.

Không nên chỉ dựa vào một phiên đi ngang để nhận định xu hướng dài hạn, bởi giá hồ tiêu có thể thay đổi nhanh khi lực mua hoặc lượng cung bán ra biến động.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, vùng giá 140.000 - 140.500 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là mốc quan trọng.

Nếu lực mua cải thiện và nguồn hàng bán ra không tăng mạnh, thị trường có thể duy trì mặt bằng hiện tại hoặc nhích lên. Ngược lại, nếu giao dịch chậm trong khi lượng cung tăng, giá có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 20/7/2026 đi ngang tại toàn bộ vùng khảo sát, dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu, còn giá tiêu Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi mới.