Giá cà phê hôm nay 18/7: Tăng trở lại lên 97.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 18/7/2026 đồng loạt phục hồi tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân lên 97.800 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York cùng tăng hơn 2%, tạo thêm lực đỡ cho giá thu mua trong nước.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Sáng 18/7/2026, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt đi lên sau phiên giảm mạnh trước đó. Giá bình quân toàn thị trường đạt 97.800 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Trong các khu vực khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức thu mua cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 97.700 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, nhưng cũng tăng 1.500 đồng/kg, lên 97.200 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 18/7/2026

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 97.700 đồng/kg +1.500 đồng/kg Lâm Đồng 97.200 đồng/kg +1.500 đồng/kg Gia Lai 97.700 đồng/kg +1.500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 97.900 đồng/kg +1.600 đồng/kg Trung bình 97.800 đồng/kg +1.500 đồng/kg

Đà phục hồi giúp giá cà phê trong nước nhanh chóng trở lại vùng gần 98.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện chỉ khoảng 700 đồng/kg, cho thấy giá thu mua giữa các vùng không chênh lệch quá lớn.

Với những hộ dân còn hàng, mức giá hiện tại tiếp tục là vùng đáng chú ý. Tuy nhiên, giá thực tế tại từng đại lý có thể khác nhau tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng giao dịch, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London đồng loạt tăng hơn 2%

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng tại tất cả các kỳ hạn được khảo sát. Kỳ hạn 07/2026 tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, lên 3.977 USD/tấn, cao hơn 110 USD/tấn, tương đương 2,84%.

Kỳ hạn 09/2026 đạt 3.877 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn. Các hợp đồng còn lại tăng từ 75 đến 82 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 18/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.977 USD/tấn +110 USD/tấn +2,84% 09/26 3.877 USD/tấn +80 USD/tấn +2,11% 11/26 3.829 USD/tấn +82 USD/tấn +2,19% 01/27 3.787 USD/tấn +78 USD/tấn +2,10% 03/27 3.750 USD/tấn +75 USD/tấn +2,04%

Việc Robusta đồng loạt phục hồi là tín hiệu tích cực đối với thị trường cà phê Việt Nam. Đây là dòng cà phê chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu, vì vậy diễn biến trên sàn London thường ảnh hưởng khá nhanh tới giá thu mua tại Tây Nguyên.

Đáng chú ý, kỳ hạn tháng 7 đã tiến sát mốc 4.000 USD/tấn. Các hợp đồng giao xa cũng tăng tương đối đồng đều, cho thấy sắc xanh không chỉ tập trung ở một kỳ hạn riêng lẻ.

Arabica New York quay lại sắc xanh

Cùng chiều với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng tại tất cả các kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 07/2026 đạt 328,45 US cent/lb, tăng 7,15 US cent/lb, tương đương 2,23%. Kỳ hạn 09/2026 tăng 7,70 US cent/lb, lên 320,30 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York ngày 18/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 328,45 US cent/lb +7,15 +2,23% 09/26 320,30 US cent/lb +7,70 +2,46% 12/26 303,80 US cent/lb +6,55 +2,20% 03/27 297,60 US cent/lb +6,45 +2,22% 05/27 295,65 US cent/lb +6,30 +2,18%

Mức tăng của Arabica dao động từ 2,18% đến 2,46%. Việc cả hai sàn London và New York cùng phục hồi giúp tâm lý trên thị trường cà phê thế giới trở nên tích cực hơn sau phiên giảm sâu trước đó.

Giá trong nước phục hồi theo thị trường thế giới

Diễn biến ngày 18/7 cho thấy giá cà phê trong nước phản ứng khá nhanh khi hai sàn quốc tế đồng loạt tăng. Sau khi giảm 2.200 đồng/kg trong ngày 17/7, giá nội địa đã lấy lại 1.500 đồng/kg chỉ sau một phiên.

Tuy nhiên, mức phục hồi này vẫn chưa bù hết phần giảm của ngày trước đó. Giá bình quân hiện đạt 97.800 đồng/kg, trong khi nếu cộng đủ mức giảm 2.200 đồng/kg, thị trường sẽ cần thêm khoảng 700 đồng/kg để trở lại mặt bằng trước phiên 17/7.

Điều đó cho thấy giá cà phê vẫn đang dao động khá mạnh giữa các phiên. Một ngày tăng có thể nhanh chóng nối tiếp một ngày giảm sâu, khiến cả người bán và doanh nghiệp thu mua phải thận trọng hơn.

Thị trường tiến sát mốc 98.000 đồng/kg

Với mức cao nhất 97.900 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), thị trường cà phê trong nước đã tiến sát mốc 98.000 đồng/kg. Nếu Robusta London duy trì được đà phục hồi, giá thu mua trong nước có thể tiếp tục được hỗ trợ trong những phiên kế tiếp.

Ngược lại, sau nhịp tăng hơn 2% trên cả hai sàn, thị trường cũng có thể xuất hiện lực chốt lời. Vì vậy, chưa thể khẳng định giá sẽ tăng liên tục chỉ dựa trên một phiên giao dịch.

Đối với người trồng cà phê còn hàng, bán từng phần vẫn là phương án giúp hạn chế rủi ro khi giá biến động nhanh. Việc chia nhỏ lượng hàng bán cho phép người dân vừa tận dụng vùng giá hiện tại, vừa giữ lại một phần để chờ những diễn biến tiếp theo.

Với đại lý và doanh nghiệp, cần tiếp tục theo dõi sát kỳ hạn tháng 9 trên sàn London, nhu cầu giao hàng thực tế và biến động tỷ giá. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua trong nước.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 18/7/2026 ghi nhận phiên phục hồi tích cực. Giá bình quân tăng lên 97.800 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica cùng lấy lại sắc xanh. Dù vậy, thị trường vẫn đang có biên độ dao động lớn và cần thêm các phiên tiếp theo để xác định xu hướng rõ ràng hơn.