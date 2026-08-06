Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 6/8: Cà phê tăng, giá tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 6/8/2026 tăng 500 – 700 đồng/kg, lên cao nhất 99.000 đồng/kg; giá hồ tiêu giữ ổn định trong khoảng 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản ngày 6/8 ghi nhận diễn biến tích cực ở mặt hàng cà phê. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng, đưa mức trung bình được công bố lên 98.900 đồng/kg, cao hơn 600 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Hình minh họa (AI)

Đáng chú ý, giá cà phê tại Đắk Nông (Lâm Đồng) đã chạm mốc 99.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Hai sàn cà phê quốc tế London và New York cũng đồng loạt đi lên.

Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước chưa có biến động mới, tiếp tục dao động từ 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/8/2026 đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng từ 500 – 700 đồng/kg tại các địa phương được khảo sát. Mức giá trung bình được công bố đạt 98.900 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 99.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 98.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá tại Lâm Đồng tăng 700 đồng/kg, lên mức 98.300 đồng/kg nhưng vẫn thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 98.800 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Lâm Đồng 98.300 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg Gia Lai 98.800 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 99.000 đồng/kg Tăng 700 đồng/kg Trung bình công bố 98.900 đồng/kg Tăng 600 đồng/kg

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg. Mặt bằng thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên nhìn chung đã tiến sát ngưỡng 100.000 đồng/kg.

So với lần cập nhật trước, đà tăng diễn ra trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một địa phương. Diễn biến này trùng với xu hướng đi lên của cả cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới.

Giá cà phê Robusta London tăng tới 37 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng tại tất cả kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn, tương đương 0,96%, lên mức 3.891 USD/tấn.

Trong phiên, kỳ hạn này có thời điểm đạt 3.932 USD/tấn, cao hơn 78 USD so với mức tham chiếu trước đó. Khối lượng giao dịch đạt 9.643 lot.

Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 31 USD/tấn, lên 3.884 USD/tấn. Khối lượng giao dịch của kỳ hạn này đạt 15.246 lot, cao nhất trong bảng dữ liệu.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.891 USD/tấn +37 USD, +0,96% 3.932 3.854 11/26 3.884 USD/tấn +31 USD, +0,80% 3.917 3.850 01/27 3.859 USD/tấn +35 USD, +0,92% 3.889 3.822 03/27 3.826 USD/tấn +34 USD, +0,90% 3.854 3.801 05/27 3.802 USD/tấn +33 USD, +0,88% 3.830 3.789

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Các hợp đồng giao xa cũng tăng từ 33 – 35 USD/tấn. Việc toàn bộ kỳ hạn cùng đi lên cho thấy thị trường Robusta đã có một phiên giao dịch tích cực.

Giá cà phê Arabica New York đồng loạt đi lên

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng tại tất cả kỳ hạn, với mức tăng từ 0,51% đến 0,88%.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,80 US cent/lb, tương đương 0,86%, lên mức 326,90 US cent/lb. Trong phiên, giá dao động từ 321,60 – 331,50 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 2,65 US cent/lb, đạt 311,45 US cent/lb. Khối lượng giao dịch của kỳ hạn này đạt 16.593 lot, cao nhất trong các hợp đồng được thống kê.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 326,90 US cent/lb +2,80, +0,86% 331,50 321,60 12/26 311,45 US cent/lb +2,65, +0,86% 316,25 307,05 03/27 302,35 US cent/lb +2,65, +0,88% 306,80 298,25 05/27 299,95 US cent/lb +2,15, +0,72% 303,95 296,30 07/27 298,40 US cent/lb +1,50, +0,51% 302,10 295,00

Đơn vị niêm yết cà phê Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, Arabica đã phục hồi trở lại. Việc cả Arabica và Robusta cùng tăng tạo thêm tín hiệu tích cực cho thị trường cà phê trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 6/8/2026 giữ ổn định

Trái với đà tăng của cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay không thay đổi tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng thu mua tiếp tục dao động từ 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức giá cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận giá thu mua 138.000 đồng/kg.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 139.000 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa giá hồ tiêu cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 3.000 đồng/kg.

Sau những phiên điều chỉnh trước đó, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn ổn định. Bên mua và bên bán chưa tạo ra thay đổi đáng kể về giá tại các vùng nguyên liệu.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Tại thị trường Ấn Độ, giá các loại tiêu tiếp tục giữ nguyên so với ngày trước đó.

Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.947 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.235 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.947 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.378 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.235 đồng/kg

Mức giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục tích lũy

Diễn biến ngày 6/8 cho thấy thị trường cà phê đã cải thiện rõ rệt. Giá trong nước tăng từ 500 – 700 đồng/kg, trong khi cả hai sàn London và New York cùng đi lên.

Đà tăng của Robusta nổi bật hơn khi các kỳ hạn tăng từ 31 – 37 USD/tấn. Arabica cũng phục hồi với mức tăng tối đa 0,88%.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê cao nhất đã đạt 99.000 đồng/kg, chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 1.000 đồng.

Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục đi ngang. Giá cao nhất duy trì ở mức 141.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Thời gian tới, diễn biến của hai sàn cà phê thế giới, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá cà phê. Với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và tâm lý giữ hàng của người trồng vẫn là những yếu tố cần theo dõi.