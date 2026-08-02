Giá cà phê hôm nay 2/8 tăng nhẹ, hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 2/8/2026 tăng 200 đồng/kg, lên mức cao nhất 97.000 đồng/kg; trong khi giá hồ tiêu đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản ngày 2/8 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ 200 đồng/kg, đưa mức trung bình lên 96.800 đồng/kg.

Hình minh họa (AI)

Trái lại, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, hiện dao động từ 138.000 đến 141.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn Robusta, trong khi giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/8/2026 tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 200 đồng/kg tại tất cả địa phương được khảo sát. Mức giá trung bình đạt 96.800 đồng/kg, cao hơn 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 97.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 96.700 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận giá thấp nhất trong khu vực, đạt 96.200 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.700 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Lâm Đồng 96.200 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Gia Lai 96.700 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.000 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Trung bình 96.800 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg

Đà tăng nhẹ của giá thu mua trong nước diễn ra trong bối cảnh hai sàn cà phê quốc tế đồng loạt đi lên, đặc biệt là Arabica New York với mức tăng trên 2% ở nhiều kỳ hạn.

Giá cà phê Robusta London tăng nhẹ

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2 USD/tấn, lên mức 3.782 USD/tấn.

Các kỳ hạn giao xa tăng mạnh hơn, phổ biến từ 14 đến 17 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 ghi nhận mức tăng cao nhất là 17 USD/tấn, tương đương 0,46%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.782 USD/tấn +2 USD, +0,05% 3.804 3.753 11/26 3.775 USD/tấn +14 USD, +0,37% 3.791 3.744 01/27 3.744 USD/tấn +16 USD, +0,43% 3.758 3.711 03/27 3.715 USD/tấn +17 USD, +0,46% 3.729 3.687 05/27 3.691 USD/tấn +16 USD, +0,44% 3.704 3.665

Đơn vị giao dịch trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Mặc dù kỳ hạn tháng 9 chỉ tăng nhẹ, đà tăng đồng đều ở các hợp đồng giao xa cho thấy tâm lý thị trường đã tích cực hơn so với phiên trước.

Giá cà phê Arabica New York tăng mạnh

Giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận mức tăng đáng kể tại tất cả kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 9,05 US cent/lb, tương đương 2,80%, lên mức 332,10 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 6,95 US cent/lb, đạt 314,65 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại tăng từ 1,90% đến 2,09%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 332,10 US cent/lb +9,05, +2,80% 334,40 320,90 12/26 314,65 US cent/lb +6,95, +2,26% 316,85 305,05 03/27 305,30 US cent/lb +5,70, +1,90% 307,50 297,25 05/27 303,80 US cent/lb +5,70, +1,91% 305,65 296,40 07/27 303,25 US cent/lb +6,20, +2,09% 304,75 295,85

Đơn vị giao dịch Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Mức tăng mạnh của Arabica đã hỗ trợ tâm lý chung của thị trường cà phê. Tuy nhiên, giá thu mua trong nước mới chỉ tăng nhẹ 200 đồng/kg, cho thấy thị trường nội địa vẫn đang phản ứng tương đối thận trọng.

Giá hồ tiêu hôm nay 2/8/2026 giảm 1.000 đồng/kg

Trái ngược với diễn biến của cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Mức giá trung bình trên thị trường đạt khoảng 139.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất với 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng thu mua hồ tiêu ở mức 138.000 đồng/kg.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Trung bình 139.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg

Sau phiên đi ngang trước đó, việc giá tiêu đồng loạt giảm cho thấy lực mua trên thị trường chưa đủ mạnh để duy trì mặt bằng 139.000 – 142.000 đồng/kg.

Dù vậy, khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất vẫn giữ ở mức 3.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực duy trì giá thu mua tốt nhất.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Tại Ấn Độ, giá các loại tiêu được cung cấp trong dữ liệu tham chiếu tiếp tục giữ ổn định so với phiên trước.

Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 204.055 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.339 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 204.055 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.481 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.339 đồng/kg

Mức giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi tùy theo diễn biến tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Thị trường cà phê và hồ tiêu diễn biến trái chiều

Diễn biến ngày 2/8 cho thấy giá cà phê đang nhận được tín hiệu tích cực hơn từ thị trường quốc tế. Robusta London tăng nhẹ, trong khi Arabica New York tăng mạnh từ 1,90% đến 2,80%.

Giá cà phê trong nước nhờ đó tăng thêm 200 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 97.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức tăng còn khá khiêm tốn so với biến động của sàn Arabica.

Ở chiều ngược lại, giá hồ tiêu giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg. Thị trường chưa xuất hiện tín hiệu mới từ giá tiêu Ấn Độ, trong khi hoạt động giao dịch trong nước vẫn thận trọng.

Trong những ngày tới, giá cà phê có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động trên hai sàn London và New York. Với hồ tiêu, sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi.