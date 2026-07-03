Giá cà phê hôm nay 3/7 tăng thêm 1.000 đồng/kg, Tây Nguyên giữ đà nóng

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 3/7/2026 tiếp tục tăng tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên, mức trung bình đạt 93.000 đồng/kg. Trong khi Robusta London nhích lên, Arabica New York điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó.

Giá cà phê trong nước tăng thêm 1.000 đồng/kg

Sáng 3/7/2026, thị trường cà phê trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Giá thu mua bình quân đạt 93.000 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại các vùng trọng điểm, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng được ghi nhận ở mức 93.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp hơn nhẹ, ở mức 92.600 đồng/kg, nhưng cũng tăng 1.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 93.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Lâm Đồng 92.600 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 93.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 93.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Trung bình 93.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg

Với mức tăng này, giá cà phê trong nước đã vượt lên vùng 93.000 đồng/kg. Đây là mặt bằng giá đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 7, nhất là với những hộ dân còn hàng và các đại lý đang theo sát từng phiên giao dịch.

Tuy nhiên, giá thực tế tại từng điểm thu mua có thể chênh lệch tùy chất lượng cà phê, độ ẩm, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London nhích tăng nhẹ

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn, dù biên độ không còn mạnh như phiên trước. Kỳ hạn 07/2026 đạt 3.970 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn. Kỳ hạn 09/2026 đạt 3.783 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.970 USD/tấn +12 USD/tấn +0,30% 09/26 3.783 USD/tấn +12 USD/tấn +0,32% 11/26 3.745 USD/tấn +19 USD/tấn +0,51% 01/27 3.712 USD/tấn +20 USD/tấn +0,54% 03/27 3.680 USD/tấn +19 USD/tấn +0,52%

Diễn biến này cho thấy Robusta vẫn giữ được sắc xanh, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Với cà phê Việt Nam, Robusta là mặt hàng có tác động lớn đến tâm lý thị trường trong nước, do đó việc sàn London tiếp tục tăng nhẹ vẫn là yếu tố hỗ trợ giá thu mua tại Tây Nguyên.

Arabica New York quay đầu giảm

Trái với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm ở các kỳ hạn. Kỳ hạn 07/2026 còn 315,65 US cent/lb, giảm 8,65 US cent/lb, tương đương 2,67%. Kỳ hạn 09/2026 giảm 8,70 US cent/lb, xuống 301,20 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 315,65 US cent/lb -8,65 -2,67% 09/26 301,20 US cent/lb -8,70 -2,81% 12/26 286,30 US cent/lb -8,55 -2,90% 03/27 281,10 US cent/lb -8,45 -2,92% 05/27 280,90 US cent/lb -8,95 -3,09%

Việc Arabica điều chỉnh giảm sau nhịp tăng mạnh trước đó cho thấy thị trường thế giới vẫn còn biến động. Dù vậy, trong phiên hôm nay, giá cà phê trong nước vẫn giữ đà tăng nhờ lực đỡ từ Robusta và tâm lý tích cực tại thị trường nội địa.

Giá cà phê lấy lại vùng cao, người bán nên theo dõi sát

So với phiên 2/7, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đà tăng hai phiên liên tiếp giúp thị trường trở lại trạng thái sôi động hơn, nhất là tại các khu vực có lượng hàng còn lại trong dân không quá dồi dào.

Với người trồng cà phê, mức 93.000 đồng/kg là vùng giá tốt để cân nhắc bán từng phần, đặc biệt nếu cần dòng tiền. Với đại lý và doanh nghiệp thu mua, biến động trái chiều giữa Robusta và Arabica cho thấy thị trường vẫn cần được theo dõi kỹ, tránh mua đuổi khi giá tăng nhanh.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 3/7/2026 tiếp tục là một phiên tích cực với thị trường trong nước. Điểm đáng chú ý là giá đã lên mốc 93.000 đồng/kg, nhưng đà tăng của thế giới không còn đồng thuận như phiên trước. Vì vậy, các giao dịch trong ngắn hạn có thể thận trọng hơn, nhất là khi thị trường đang ở vùng giá cao.