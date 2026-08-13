(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá nhiều mặt hàng xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ chiều 13-8, theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III giảm 210 đồng/lít, xuống còn 22.110 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm 490 đồng/lít, còn 21.230 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 310 đồng/lít, xuống 27.230 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 360 đồng/kg, lên 16.750 đồng/kg.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ chiều 13-8. Ảnh: ChatGPT

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập quỹ 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 7-2026, các doanh nghiệp Việt Nam chi khoảng 1,95 tỷ USD nhập khẩu 2,11 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 1,4%, trong khi trị giá tăng gần 48,9%, tương đương khoảng 640 triệu USD.

Tính chung 7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 13,65 triệu tấn dầu thô và xăng dầu, với tổng trị giá 12,31 tỷ USD. Lượng nhập khẩu giảm 3,5%, nhưng trị giá tăng 41,82% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng 3,63 tỷ USD.

Giá xăng dầu trong nước hiện được điều chỉnh bám sát diễn biến của thị trường thế giới. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường trong nước và quốc tế để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.