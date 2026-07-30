Hôm nay 30/7: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng lao dốc

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 30/7/2026 giảm mạnh 1.700–1.800 đồng/kg, bình quân còn 96.600 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống.

Giá cà phê hôm nay 30/7/2026 quay đầu giảm tại các vùng sản xuất trọng điểm, mức trung bình còn 96.600 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York cùng mất giá, tạo áp lực lên hoạt động thu mua trong nước.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước giảm tới 1.800 đồng/kg

Sáng 30/7/2026, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Theo bảng cập nhật, mức giá trung bình toàn thị trường còn 96.600 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 96.500 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng giảm 1.800 đồng/kg, xuống còn 96.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục giữ mức cao nhất trong các khu vực khảo sát, đạt 96.800 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 30/7/2026

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.500 đồng/kg -1.800 đồng/kg Lâm Đồng 96.000 đồng/kg -1.800 đồng/kg Gia Lai 96.500 đồng/kg -1.800 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 96.800 đồng/kg -1.700 đồng/kg Trung bình 96.600 đồng/kg -1.800 đồng/kg

Như vậy, sau khi tiến sát mốc 100.000 đồng/kg trong ngày 29/7, giá cà phê đã nhanh chóng hạ nhiệt. Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 96.000–96.800 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Dù giảm mạnh, giá cà phê trong nước vẫn đang duy trì trên vùng 96.000 đồng/kg. Đây vẫn là mức đáng chú ý với những hộ còn hàng, nhưng biến động nhanh giữa các phiên cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng ổn định.

Giá thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng mua bán, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London giảm hơn 100 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt giảm tại tất cả kỳ hạn được theo dõi. Mức giảm dao động từ 104–110 USD/tấn, tương đương khoảng 2,68–2,85%.

Kỳ hạn 09/2026 giảm 104 USD/tấn, xuống còn 3.773 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này có lúc xuống mức thấp nhất 3.742 USD/tấn.

Kỳ hạn 11/2026 giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, mất 110 USD/tấn và còn 3.749 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 cũng giảm trên 100 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 30/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 3.773 USD/tấn -104 USD/tấn -2,68% 11/26 3.749 USD/tấn -110 USD/tấn -2,85% 01/27 3.716 USD/tấn -108 USD/tấn -2,82% 03/27 3.686 USD/tấn -108 USD/tấn -2,85% 05/27 3.662 USD/tấn -106 USD/tấn -2,81%

Việc toàn bộ các kỳ hạn Robusta cùng mất giá cho thấy thị trường London chịu áp lực điều chỉnh khá rõ sau phiên tăng trước đó.

Đây cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến giá cà phê Việt Nam, bởi Robusta là mặt hàng chủ lực trong sản xuất và xuất khẩu. Khi sàn London giảm mạnh, đại lý và doanh nghiệp trong nước thường điều chỉnh giá thu mua để hạn chế rủi ro.

Arabica New York giảm tới hơn 4%

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt đi xuống. Kỳ hạn 09/2026 giảm mạnh nhất, mất 13,60 US cent/lb, xuống còn 325,80 US cent/lb, tương đương mức giảm 4,01%.

Các kỳ hạn còn lại giảm từ 2,67–2,89%. Kỳ hạn 12/2026 còn 308,55 US cent/lb, giảm 8,75 US cent/lb; hợp đồng tháng 3/2027 giảm 8,95 US cent/lb, xuống 300,45 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York ngày 30/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 325,80 US cent/lb -13,60 -4,01% 12/26 308,55 US cent/lb -8,75 -2,76% 03/27 300,45 US cent/lb -8,95 -2,89% 05/27 298,40 US cent/lb -8,50 -2,77% 07/27 296,55 US cent/lb -8,15 -2,67%

Mức giảm mạnh nhất tập trung ở hợp đồng tháng 9, cho thấy áp lực bán xuất hiện rõ ở kỳ hạn gần. Khi cả Arabica và Robusta cùng giảm, tâm lý chung của thị trường cà phê thế giới trở nên thận trọng hơn.

Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh

Diễn biến ngày 30/7 cho thấy giá cà phê trong nước phản ứng nhanh trước đà giảm của hai sàn quốc tế. Trong khi Robusta mất hơn 100 USD/tấn ở nhiều kỳ hạn, Arabica giảm từ gần 3% đến hơn 4%.

Một ngày trước đó, giá cà phê nội địa tăng mạnh lên mức trung bình 98.400 đồng/kg. Tuy nhiên, đến sáng nay, thị trường đã mất 1.800 đồng/kg và lùi về 96.600 đồng/kg.

Biên độ thay đổi lớn giữa hai phiên cho thấy giá cà phê vẫn đang chịu tác động mạnh từ hoạt động mua bán trên thị trường thế giới. Các yếu tố cung - cầu trong nước, nhu cầu giao hàng và lượng hàng còn lại trong dân cũng góp phần khiến giá biến động nhanh.

Giá vẫn ở mức cao nhưng cần thận trọng

Dù giảm mạnh, mức giá từ 96.000–96.800 đồng/kg vẫn được xem là vùng tương đối cao. Tuy nhiên, người trồng cà phê không nên chỉ dựa vào một phiên tăng hoặc giảm để quyết định bán toàn bộ lượng hàng.

Với những hộ cần dòng tiền, bán từng phần có thể là phương án phù hợp. Cách này giúp tận dụng mặt bằng giá hiện tại, đồng thời hạn chế rủi ro nếu thị trường tiếp tục giảm.

Ngược lại, việc giữ toàn bộ hàng với kỳ vọng giá nhanh chóng trở lại mốc 100.000 đồng/kg cũng cần được cân nhắc, bởi hai sàn thế giới đang có biên độ dao động khá lớn.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, việc kiểm soát lượng tồn kho, theo dõi hợp đồng tháng 9 trên sàn London và cân đối nhu cầu giao hàng thực tế là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn này.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại nếu giá thế giới chưa sớm lấy lại đà tăng. Robusta London cần phục hồi rõ ràng để tạo thêm lực đỡ cho giá thu mua tại Tây Nguyên.

Nếu lực mua quay trở lại trên cả hai sàn, giá trong nước có thể ổn định hoặc phục hồi. Ngược lại, nếu hoạt động bán tiếp tục chiếm ưu thế, thị trường nội địa có khả năng chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 30/7/2026 giảm mạnh 1.800 đồng/kg, đưa mức trung bình về 96.600 đồng/kg. Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống khiến tâm lý giao dịch thận trọng hơn. Dù giá vẫn ở vùng cao, người bán và doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát các phiên tiếp theo.