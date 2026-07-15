Giá hồ tiêu hôm nay 15/7: Nhiều nơi tăng 500 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 15/7/2026 tăng nhẹ tại nhiều vùng trọng điểm, trung bình đạt 138.500 đồng/kg; Đắk Lắk và Đắk Nông giữ mốc 140.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 15/7 tiếp tục duy trì diễn biến tích cực, nhưng đà tăng đã chậm lại so với phiên trước. Trong 5 khu vực khảo sát, Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng 500 đồng/kg; Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ nguyên giá.

Hình minh họa

Sau điều chỉnh, giá tiêu xô trong nước dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Mức giá trung bình đạt 138.500 đồng/kg, cao hơn 300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 15/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 +500 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 +500 Đắk Lắk 140.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.500 +500 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 0

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức giá cao nhất thị trường, cùng đạt 140.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước (Đồng Nai) đạt 137.500 đồng/kg.

Gia Lai là khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát, ở mức 137.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg.

Vì sao giá trung bình chỉ tăng 300 đồng/kg?

Mức tăng 300 đồng/kg là mức thay đổi bình quân của cả 5 khu vực khảo sát, không phải mức tăng tại từng địa phương.

Cụ thể:

Ba khu vực tăng 500 đồng/kg.

Hai khu vực giữ nguyên giá.

Không có khu vực nào giảm.

Do Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) không thay đổi, mức tăng bình quân của toàn thị trường thấp hơn mức tăng 500 đồng/kg ghi nhận tại Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai).

Nói đơn giản, giá tiêu vẫn đang đi lên nhưng tốc độ tăng không còn mạnh và đồng loạt như phiên trước.

Vì sao Đắk Lắk và Đắk Nông không tăng nhưng vẫn dẫn đầu?

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) đã đạt mốc 140.000 đồng/kg từ phiên trước. Đây là vùng giá cao hơn các khu vực còn lại nên bên mua có thể thận trọng hơn khi điều chỉnh giá thu mua.

Việc hai vùng này đi ngang không đồng nghĩa thị trường suy yếu. Mốc 140.000 đồng/kg vẫn được duy trì, trong khi những khu vực có giá thấp hơn đang tăng lên để thu hẹp khoảng cách.

Diễn biến này cho thấy thị trường có xu hướng phân hóa:

Nhóm giá cao tạm thời ổn định.

Nhóm giá thấp hơn tiếp tục tăng nhẹ.

Chênh lệch giá giữa các vùng dần được thu hẹp.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ không thay đổi nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg có sự khác nhau tùy chủng loại.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg được thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 203.355 Gram/lít 68.400 0 194.811 UNGARBLED 69.400 0 197.659

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 203.355 đồng/kg. UNGARBLED đạt 197.659 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 194.811 đồng/kg.

Giá gốc tính theo Rupee không đổi, song mức quy đổi sang tiền Việt có thể biến động theo tỷ giá. Vì vậy, con số VNĐ/kg chủ yếu mang tính tham khảo để người đọc thuận tiện so sánh với thị trường trong nước.

Vì sao giá trong nước tăng nhưng tiêu Ấn Độ không đổi?

Giá quốc tế là một trong những yếu tố tham chiếu, nhưng không quyết định hoàn toàn giá thu mua hồ tiêu trong nước từng ngày.

Giá tiêu nội địa còn phụ thuộc vào:

Nhu cầu gom hàng của doanh nghiệp và thương lái.

Lượng hàng người dân đưa ra thị trường.

Chất lượng, độ khô và tỷ lệ tạp chất.

Chi phí vận chuyển giữa các vùng.

Tâm lý giữ hàng sau những phiên tăng giá.

Đơn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn.

Do đó, thị trường Việt Nam vẫn có thể tăng nhẹ ngay cả khi giá tiêu Ấn Độ đi ngang.

Giá tăng nhẹ có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Việc nhiều địa phương tăng thêm 500 đồng/kg cho thấy lực mua vẫn đang hỗ trợ thị trường. Đặc biệt, giá cao nhất tiếp tục được giữ ở mốc 140.000 đồng/kg, giúp tâm lý người trồng tiêu ổn định hơn.

Tuy nhiên, người bán cần lưu ý rằng giá thực tế có thể khác bảng tham khảo tùy chất lượng và khối lượng hàng. Trước khi giao dịch, nên kiểm tra:

Độ ẩm của hạt tiêu.

Tỷ lệ tạp chất.

Chất lượng và kích cỡ hạt.

Giá thu mua tại nhiều đại lý.

Chi phí vận chuyển và thời điểm giao hàng.

Sau những phiên tăng liên tiếp, thị trường cũng có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang. Vì vậy, quyết định bán nên dựa trên nhu cầu tài chính và giá thực tế, thay vì chỉ kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng.

Giá hồ tiêu sẽ diễn biến thế nào?

Trong ngắn hạn, mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là vùng giá quan trọng. Nếu lực mua duy trì, các khu vực đang ở mức 137.000 - 138.000 đồng/kg có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Ngược lại, nếu lượng hàng bán ra tăng sau những phiên giá phục hồi, thị trường có thể chững lại. Diễn biến của đơn hàng xuất khẩu và hoạt động thu mua tại vùng nguyên liệu sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 15/7/2026 tăng nhẹ, dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu, trong khi ba khu vực còn lại cùng tăng 500 đồng/kg.