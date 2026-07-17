Giá hồ tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt giảm tới 1.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 17/7/2026 giảm tại toàn bộ vùng sản xuất trọng điểm, với mức điều chỉnh 500 - 1.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu thị trường ở mức 140.500 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 17/7 quay đầu giảm sau những phiên dao động ở vùng giá cao. Cả 5 khu vực khảo sát đều điều chỉnh đi xuống, đưa giá tiêu xô về khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa

Tính bình quân từ bảng giá, hồ tiêu trong nước đang ở mức khoảng 138.400 đồng/kg, giảm khoảng 900 đồng/kg so với mặt bằng ngày trước đó.

Trong đó, Gia Lai giảm nhẹ nhất 500 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Đắk Lắk, Bình Phước (Đồng Nai) và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 17/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 -500 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 -1.000 Đắk Lắk 140.000 -1.000 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 -1.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 -1.000

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với 140.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức thấp nhất thị trường, ở 137.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.

Vì sao giá tiêu đồng loạt giảm?

Việc giá giảm ở toàn bộ vùng khảo sát cho thấy đây không còn là biến động riêng lẻ tại một địa phương. Diễn biến này có thể phản ánh sự thận trọng trở lại của bên mua sau khi giá tiêu đã duy trì ở vùng cao.

Một số yếu tố thường tác động đến giá thu mua trong ngắn hạn gồm:

Doanh nghiệp và thương lái giảm tốc độ gom hàng.

Nguồn tiêu được đưa ra thị trường nhiều hơn sau các phiên giá tốt.

Bên mua thận trọng khi giá tại Tây Nguyên đã vượt mốc 140.000 đồng/kg.

Thị trường chờ thêm tín hiệu từ đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu quốc tế.

Dù vậy, mức giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg chưa phải biến động quá lớn nếu đặt trong bối cảnh giá tiêu vẫn giữ trên 137.000 đồng/kg tại tất cả khu vực khảo sát.

Đắk Nông giảm giá nhưng vẫn dẫn đầu thị trường

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg. Điều này cho thấy mặt bằng thu mua tại khu vực này tiếp tục nhỉnh hơn các vùng còn lại.

Đắk Lắk cũng duy trì mốc 140.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Hai vùng Tây Nguyên này tiếp tục là tâm điểm theo dõi bởi biến động giá thường phản ánh khá rõ nhu cầu thu gom tại vùng nguyên liệu lớn.

Với người trồng tiêu còn giữ hàng, việc giá vẫn duy trì quanh 140.000 đồng/kg là tín hiệu đáng chú ý. Tuy nhiên, đà giảm đồng loạt cũng cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn giằng co hơn.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ không thay đổi nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg thấp hơn so với các phiên trước do ảnh hưởng từ tỷ giá.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 202.020 Gram/lít 68.400 0 193.531 UNGARBLED 69.400 0 196.361

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 202.020 đồng/kg. UNGARBLED được quy đổi ở mức 196.361 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 193.531 đồng/kg.

Giá gốc không đổi nhưng mức quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá Vietcombank. Vì vậy, con số VNĐ/kg trong bảng quốc tế chủ yếu giúp người đọc dễ theo dõi và so sánh, không phải giá thu mua thực tế tại Việt Nam.

Vì sao giá trong nước giảm khi tiêu Ấn Độ không đổi?

Giá quốc tế là một chỉ báo tham khảo nhưng không quyết định hoàn toàn giá hồ tiêu trong nước mỗi ngày. Thị trường nội địa còn chịu tác động trực tiếp từ:

Nhu cầu thu mua của thương lái và doanh nghiệp.

Khối lượng hàng người dân bán ra.

Chất lượng, độ ẩm và tỷ lệ tạp chất.

Chi phí vận chuyển và lưu kho.

Tiến độ giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu.

Tâm lý giữ hàng sau một giai đoạn giá cao.

Do đó, giá tiêu Việt Nam vẫn có thể giảm ngay cả khi thị trường Ấn Độ đi ngang.

Người trồng tiêu cần lưu ý điều gì?

Đợt điều chỉnh ngày 17/7 chưa khiến mặt bằng giá giảm sâu, nhưng người có hàng cần theo dõi sát diễn biến trong những phiên tiếp theo.

Trước khi chốt bán, người trồng tiêu nên:

Tham khảo giá tại nhiều đại lý trong khu vực.

Kiểm tra độ khô và chất lượng hàng.

Tính toán nhu cầu dòng tiền thực tế.

Tránh quyết định chỉ dựa trên biến động của một phiên.

Theo dõi khả năng giữ mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Nếu lực mua trở lại, giá có thể ổn định quanh vùng hiện tại. Ngược lại, nếu lượng hàng bán ra tiếp tục tăng, thị trường có thể xuất hiện thêm các phiên điều chỉnh.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) sẽ là vùng giá đáng chú ý. Khả năng giữ được mốc này phụ thuộc vào sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng đưa ra thị trường.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 17/7/2026 giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg trên diện rộng. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất ở mức 137.000 đồng/kg.