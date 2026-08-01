Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 1/8/2026 đồng loạt đi ngang

(GLO)- Giá cà phê và giá hồ tiêu hôm nay 1/8/2026 không ghi nhận biến động mới. Cà phê trong nước duy trì mức trung bình 96.600 đồng/kg, trong khi giá tiêu cao nhất đạt 142.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản bước vào ngày đầu tháng 8 với diễn biến tương đối ổn định. Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm của Tây Nguyên không thay đổi so với ngày 31/7.

Trên thị trường hồ tiêu, giá thu mua trong nước cũng đi ngang, phổ biến từ 139.000 đến 142.000 đồng/kg.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/8/2026

Khảo sát tại các địa phương cho thấy giá cà phê hôm nay tiếp tục duy trì trong khoảng 96.000 – 96.800 đồng/kg. Mặt bằng giá trung bình đạt 96.600 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 96.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất là 96.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 31/7 Đắk Lắk 96.500 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 96.000 đồng/kg Không đổi Gia Lai 96.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 96.800 đồng/kg Không đổi Trung bình 96.600 đồng/kg Không đổi

Việc giá cà phê giữ ổn định cho thấy thị trường đang trong trạng thái thăm dò sau những phiên biến động trước đó. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta London giữ mức tham chiếu

Theo dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho bài viết, giá cà phê Robusta trên sàn London chưa ghi nhận biến động mới so với phiên gần nhất.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 duy trì ở mức 3.773 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn dao động từ 3.662 đến 3.749 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 3.773 USD/tấn Không đổi 11/26 3.749 USD/tấn Không đổi 01/27 3.716 USD/tấn Không đổi 03/27 3.686 USD/tấn Không đổi 05/27 3.662 USD/tấn Không đổi

Đường giá các hợp đồng kỳ hạn tiếp tục thấp dần về những tháng giao xa. Đây là tín hiệu được các doanh nghiệp và người trồng cà phê theo dõi sát khi cân nhắc kế hoạch bán hàng trong thời gian tới.

Giá cà phê Arabica New York chưa có biến động mới

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giữ nguyên mức tham chiếu của phiên trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 đứng ở mức 325,80 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 325,80 US cent/lb Không đổi 12/26 308,55 US cent/lb Không đổi 03/27 300,45 US cent/lb Không đổi 05/27 298,40 US cent/lb Không đổi 07/27 296,55 US cent/lb Không đổi

Tương tự Robusta, các hợp đồng Arabica giao xa đang có mức giá thấp hơn kỳ hạn gần. Tuy nhiên, thị trường chưa xuất hiện biến động mới đủ mạnh để tạo ảnh hưởng rõ rệt đến giá thu mua cà phê trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 1/8/2026 đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay không thay đổi tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mức thu mua phổ biến dao động từ 139.000 đến 142.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá 142.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 141.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức giá 139.000 đồng/kg.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 139.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 139.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 141.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 139.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 142.000 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên thị trường hồ tiêu hiện là 3.000 đồng/kg. Dù chưa có biến động mới, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng tương đối cao, giúp người trồng có thêm thời gian cân nhắc thời điểm bán hàng.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Tại thị trường Ấn Độ, giá các loại tiêu được cung cấp trong dữ liệu tham chiếu đều không thay đổi so với ngày trước đó.

Tiêu loại GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 204.055 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.339 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 204.055 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.481 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.339 đồng/kg

Giá quy đổi được tính theo tỷ giá tham chiếu, vì vậy có thể thay đổi khi tỷ giá giữa đồng rupee, USD và tiền đồng biến động.

Thị trường nông sản chờ tín hiệu mới

Diễn biến ngày 1/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu đều đang trong giai đoạn ổn định giá. Thị trường chưa xuất hiện yếu tố mới đủ mạnh để tạo ra một đợt tăng hoặc giảm đáng kể.

Đối với cà phê, giá trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của hai sàn London và New York. Trong khi đó, thị trường hồ tiêu vẫn giữ được mặt bằng cao nhưng giao dịch chưa có dấu hiệu bứt phá.

Trong những ngày tới, giá hai mặt hàng có thể chịu tác động từ tình hình nguồn cung tại các vùng sản xuất, nhu cầu mua của doanh nghiệp xuất khẩu, diễn biến tỷ giá và biến động trên thị trường hàng hóa quốc tế.