Giá cà phê trưa 4-7: Giảm nhẹ sau chuỗi tăng

(GLO)- Giá cà phê trưa 4-7 giảm nhẹ 100 đồng/kg, trung bình còn 92.900 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng điều chỉnh.

Giá cà phê trưa hôm nay 4/7/2026 tại thị trường trong nước điều chỉnh nhẹ sau hai phiên tăng mạnh trước đó. Mức trung bình hiện ở 92.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London quay đầu giảm, trong khi Arabica New York tiếp tục ở vùng điều chỉnh.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Trưa 4/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên ghi nhận mức giảm nhẹ so với phiên trước. Giá trung bình đạt 92.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Trong các địa phương khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn giữ mức cao nhất, đạt 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận 92.300 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 92.800 đồng/kg -200 đồng/kg Lâm Đồng 92.300 đồng/kg -300 đồng/kg Gia Lai 92.800 đồng/kg -200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 93.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 92.900 đồng/kg -100 đồng/kg

Sau khi tăng mạnh lên vùng 93.000 đồng/kg trong phiên trước, giá cà phê hôm nay có dấu hiệu chững lại. Mức giảm không lớn, nhưng cho thấy thị trường bắt đầu thận trọng hơn khi giá thế giới không còn giữ được đà tăng đồng thuận.

Với người trồng cà phê, mặt bằng trên 92.000 đồng/kg vẫn là vùng giá cao. Tuy nhiên, diễn biến giảm nhẹ trong nước và sàn London quay đầu đi xuống là tín hiệu cần theo dõi sát trong những phiên tới.

Robusta London quay đầu giảm

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt giảm ở các kỳ hạn. Kỳ hạn 07/2026 còn 3.903 USD/tấn, giảm 67 USD/tấn, tương đương 1,69%. Kỳ hạn 09/2026 đạt 3.716 USD/tấn, cũng giảm 67 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.903 USD/tấn -67 USD/tấn -1,69% 09/26 3.716 USD/tấn -67 USD/tấn -1,77% 11/26 3.679 USD/tấn -66 USD/tấn -1,76% 01/27 3.646 USD/tấn -66 USD/tấn -1,78% 03/27 3.614 USD/tấn -66 USD/tấn -1,79%

Diễn biến này cho thấy lực điều chỉnh đã xuất hiện sau giai đoạn giá tăng nhanh. Với thị trường cà phê Việt Nam, Robusta London là một trong những chỉ báo quan trọng, bởi mặt hàng Robusta chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu.

Khi sàn London giảm, giá thu mua trong nước thường chịu áp lực tâm lý, nhất là ở những thời điểm thương lái và doanh nghiệp hạn chế mua đuổi.

Arabica New York tiếp tục giảm

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng duy trì sắc đỏ. Kỳ hạn 07/2026 ở mức 315,65 US cent/lb, giảm 8,65 US cent/lb, tương đương 2,67%. Kỳ hạn 09/2026 còn 301,20 US cent/lb, giảm 8,70 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 315,65 US cent/lb -8,65 -2,67% 09/26 301,20 US cent/lb -8,70 -2,81% 12/26 286,30 US cent/lb -8,55 -2,90% 03/27 281,10 US cent/lb -8,45 -2,92% 05/27 280,90 US cent/lb -8,95 -3,09%

Arabica New York giảm mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm. Điều này phản ánh tâm lý chốt lời và điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Khi cả hai sàn quốc tế cùng yếu đi, thị trường trong nước khó tránh khỏi trạng thái thận trọng.

Thị trường chững lại sau chuỗi tăng

Điểm đáng chú ý trong phiên 4/7 là giá cà phê trong nước chỉ giảm nhẹ, dù sàn Robusta London điều chỉnh khá rõ. Điều này cho thấy thị trường nội địa vẫn còn được hỗ trợ bởi mặt bằng giá cao và nguồn hàng không quá dồi dào.

Tuy nhiên, sau hai phiên tăng liên tiếp, việc giá giảm nhẹ cũng là diễn biến bình thường. Những người còn hàng có thể cân nhắc bán từng phần khi giá vẫn ở vùng tốt, thay vì chờ một nhịp tăng quá mạnh trong ngắn hạn.

Với đại lý và doanh nghiệp thu mua, giai đoạn này cần theo dõi sát diễn biến trên sàn London, New York, tỷ giá và nhu cầu giao hàng thực tế. Giá cà phê đang ở vùng cao nên chỉ một biến động nhỏ từ thị trường thế giới cũng có thể tác động nhanh đến giá trong nước.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 4/7/2026 giảm nhẹ nhưng chưa làm thay đổi bức tranh tích cực của thị trường. Mức trung bình 92.900 đồng/kg vẫn là vùng giá tốt, song đà tăng đã chậm lại và thị trường có thể bước vào giai đoạn giằng co trong các phiên tới.