Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 8/8: Hai mặt hàng cùng giảm

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 8/8 tiếp tục có nhiều biến động đáng chú ý. Giá cà phê trong nước giảm thêm 500 đồng/kg, kéo mức trung bình xuống 96.900 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu giảm mạnh hơn, mất đồng loạt 2.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Hình minh họa (AI)

Trên thị trường thế giới, diễn biến cà phê lại phân hóa mạnh. Robusta London tiếp tục giảm tại tất cả kỳ hạn, trong khi Arabica New York bật tăng mạnh, riêng hợp đồng tháng 9/2026 tăng tới 4,32%.

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/8/2026 giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg tại các địa phương được khảo sát. Mức giá trung bình được công bố hiện ở 96.900 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 97.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 96.800 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có giá thấp nhất, đạt 96.300 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.800 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Lâm Đồng 96.300 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 96.800 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình công bố 96.900 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện ở 700 đồng/kg.

Sau phiên giảm mạnh 1.500 đồng/kg trước đó, cà phê trong nước tiếp tục mất thêm 500 đồng/kg. Điều này cho thấy thị trường nội địa vẫn chịu sức ép điều chỉnh dù giá Arabica trên sàn New York đã bật tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta London tiếp tục giảm

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm tại tất cả kỳ hạn, với mức giảm từ 11 đến 25 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 11 USD/tấn, tương đương 0,29%, xuống còn 3.787 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 mất 20 USD/tấn, còn 3.767 USD/tấn. Các hợp đồng giao xa giảm mạnh hơn, trong đó kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 25 USD/tấn, tương đương 0,67%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.787 USD/tấn -11 USD, -0,29% 3.850 3.767 11/26 3.767 USD/tấn -20 USD, -0,53% 3.830 3.747 01/27 3.744 USD/tấn -23 USD, -0,61% 3.808 3.727 03/27 3.713 USD/tấn -24 USD, -0,64% 3.777 3.698 05/27 3.691 USD/tấn -25 USD, -0,67% 3.742 3.682

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 9.335 lot. Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 4.178 lot.

Việc Robusta tiếp tục giảm sau phiên mất hơn 2% trước đó cho thấy áp lực lên dòng cà phê này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Arabica New York tăng mạnh hơn 4%

Trái ngược hoàn toàn với Robusta London, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt tăng mạnh.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 13,90 US cent/lb, tương đương 4,32%, lên mức 335,55 US cent/lb. Trong phiên, giá có thời điểm đạt 342,00 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 9,80 US cent/lb, tương đương 3,20%, lên 315,90 US cent/lb.

Các kỳ hạn còn lại tăng từ 2,23% đến 2,88%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 335,55 US cent/lb +13,90, +4,32% 342,00 322,15 12/26 315,90 US cent/lb +9,80, +3,20% 319,80 305,85 03/27 305,85 US cent/lb +8,55, +2,88% 309,40 297,30 05/27 302,60 US cent/lb +7,40, +2,51% 305,55 295,00 07/27 300,75 US cent/lb +6,55, +2,23% 303,65 293,90

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 21.753 lot, cao nhất trong bảng thống kê. Kỳ hạn tháng 9/2026 cũng ghi nhận tới 19.833 lot.

Mức tăng hơn 4% ở hợp đồng tháng 9 cho thấy Arabica có phiên phục hồi rất mạnh sau nhịp giảm trước đó.

Giá hồ tiêu hôm nay 8/8/2026 giảm 2.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay giảm mạnh hơn cà phê. Giá tại tất cả khu vực khảo sát đồng loạt mất 2.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn có mức giá cao nhất, nhưng đã giảm xuống còn 139.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg. Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg Trung bình 137.000 đồng/kg Giảm 2.000 đồng/kg

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở 3.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên duy trì quanh 138.000 – 141.000 đồng/kg, giá tiêu đã điều chỉnh mạnh xuống vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Việc toàn bộ khu vực cùng giảm với mức 2.000 đồng/kg cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng chứ không chỉ tập trung ở một vùng nguyên liệu.

Giá tiêu Ấn Độ giữ nguyên

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới.

Tiêu GARBLED giữ mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.812 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở 69.400 rupee/tạ, tương đương 198.103 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.248 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.103 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Cà phê và hồ tiêu cùng chịu áp lực điều chỉnh

Diễn biến ngày 8/8 cho thấy thị trường nông sản trong nước đang chịu áp lực giảm khá rõ.

Cà phê tiếp tục giảm thêm 500 đồng/kg sau phiên mất 1.500 đồng/kg trước đó, đưa mức giá cao nhất xuống 97.000 đồng/kg. Trên sàn quốc tế, Robusta London cũng tiếp tục đi xuống.

Tuy nhiên, Arabica New York lại có diễn biến hoàn toàn trái ngược khi kỳ hạn tháng 9/2026 tăng hơn 4%, tạo nên sự phân hóa mạnh giữa hai thị trường cà phê lớn.

Với hồ tiêu, mức giảm 2.000 đồng/kg đưa mặt bằng giá xuống còn 136.000 – 139.000 đồng/kg. Đây là diễn biến đáng chú ý sau chuỗi ngày thị trường tương đối ổn định.

Những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến Robusta London, Arabica New York và hoạt động thu mua của doanh nghiệp. Đối với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ là các yếu tố cần theo dõi.