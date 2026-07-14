Giá cà phê hôm nay 14/7: Giảm nhẹ còn 96.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 14/7/2026 giảm nhẹ 200 đồng/kg, trung bình còn 96.000 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống.

Giá cà phê hôm nay 14/7/2026 tại các vùng trọng điểm giảm 200 đồng/kg, đưa mức trung bình về 96.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá Robusta London và Arabica New York đồng loạt điều chỉnh, khiến hoạt động giao dịch trong nước trở nên thận trọng hơn.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước giảm đồng loạt 200 đồng/kg

Sáng 14/7/2026, giá cà phê tại các khu vực sản xuất trọng điểm ghi nhận mức giảm nhẹ so với ngày trước đó. Giá trung bình toàn thị trường hiện ở mức 96.000 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg.

Mức giảm được ghi nhận đồng đều tại các địa phương khảo sát. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất với 96.100 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 96.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 95.500 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 14/7/2026

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 96.000 đồng/kg -200 đồng/kg Lâm Đồng 95.500 đồng/kg -200 đồng/kg Gia Lai 96.000 đồng/kg -200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 96.100 đồng/kg -200 đồng/kg Trung bình 96.000 đồng/kg -200 đồng/kg

Mức điều chỉnh 200 đồng/kg không lớn, cho thấy thị trường trong nước vẫn đang duy trì tương đối ổn định quanh vùng 96.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là mức giá đáng chú ý đối với những hộ dân còn lượng cà phê chưa bán.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá trên cả hai sàn quốc tế cùng giảm, đại lý và doanh nghiệp thu mua có xu hướng thận trọng hơn. Giá thực tế tại từng điểm giao dịch cũng có thể chênh lệch tùy chất lượng hàng, độ ẩm, khối lượng mua bán và phương thức thanh toán.

Giá Robusta London đồng loạt giảm

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm tại tất cả các kỳ hạn được khảo sát.

Kỳ hạn 07/2026 giảm 38 USD/tấn, xuống còn 3.854 USD/tấn, tương đương mức giảm 0,98%. Kỳ hạn giao tháng 09/2026 được giao dịch ở mức 3.834 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 14/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.854 USD/tấn -38 USD/tấn -0,98% 09/26 3.834 USD/tấn -18 USD/tấn -0,47% 11/26 3.796 USD/tấn -23 USD/tấn -0,60% 01/27 3.766 USD/tấn -24 USD/tấn -0,63% 03/27 3.736 USD/tấn -22 USD/tấn -0,59%

Nhìn chung, mức giảm của Robusta trong phiên này không quá lớn. Các kỳ hạn chủ yếu điều chỉnh dưới 1%, cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co thay vì xuất hiện một đợt bán tháo mạnh.

Dù vậy, sàn London vẫn là chỉ báo có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cà phê Việt Nam. Khi Robusta giảm, giá thu mua tại Tây Nguyên thường chịu áp lực nhất định, đặc biệt trong những thời điểm doanh nghiệp hạn chế mua đuổi.

Arabica New York tiếp tục điều chỉnh

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt đi xuống. Kỳ hạn 07/2026 giảm 1,60 US cent/lb, còn 341,40 US cent/lb. Kỳ hạn 09/2026 giảm 4,25 US cent/lb, xuống 330,00 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York ngày 14/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 341,40 US cent/lb -1,60 -0,47% 09/26 330,00 US cent/lb -4,25 -1,27% 12/26 311,05 US cent/lb -4,95 -1,57% 03/27 304,75 US cent/lb -4,90 -1,58% 05/27 302,80 US cent/lb -4,70 -1,53%

So với Robusta, mức giảm của Arabica rõ hơn ở các kỳ hạn xa, phổ biến từ 1,27% đến gần 1,6%. Việc cả hai sàn lớn cùng đi xuống khiến tâm lý giao dịch trên thị trường cà phê quốc tế trở nên dè dặt.

Thị trường trong nước vẫn giữ vùng giá cao

Dù giảm nhẹ trong phiên 14/7, giá cà phê trong nước vẫn duy trì quanh ngưỡng 96.000 đồng/kg. Khoảng cách giá giữa các khu vực không lớn, chỉ dao động từ 95.500 đến 96.100 đồng/kg.

Điều này cho thấy thị trường nội địa chưa xuất hiện áp lực giảm sâu. Nguồn cung thực tế, nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp và diễn biến sàn Robusta trong các phiên kế tiếp sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với giá thu mua tại Tây Nguyên.

Đối với người trồng cà phê, mức giá hiện tại vẫn có thể được xem là vùng thuận lợi để cân nhắc bán từng phần nếu cần dòng tiền. Việc chia nhỏ lượng hàng bán giúp hạn chế rủi ro trong bối cảnh giá thế giới liên tục thay đổi.

Với đại lý và doanh nghiệp, thị trường hiện đòi hỏi sự thận trọng trong quản lý tồn kho và ký kết hợp đồng. Giá cà phê thế giới có thể biến động nhanh, trong khi chênh lệch giữa giá mua vào và giá giao hàng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Diễn biến ngày 14/7 cho thấy thị trường cà phê đang thiếu động lực đủ mạnh để tạo ra một xu hướng rõ ràng. Giá trong nước giảm không đáng kể, trong khi các sàn thế giới chủ yếu điều chỉnh trong biên độ vừa phải.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại nếu Robusta London chưa xuất hiện phiên tăng hoặc giảm mạnh. Các thông tin mới về nguồn cung, thời tiết tại những quốc gia sản xuất lớn, tiến độ thu hoạch và nhu cầu nhập khẩu có thể tạo thêm biến động.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 14/7/2026 giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được vùng 96.000 đồng/kg. Thị trường chưa phát đi tín hiệu giảm sâu, song người bán và doanh nghiệp nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến quốc tế trước khi đưa ra quyết định giao dịch lớn.