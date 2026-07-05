Giá cà phê hôm nay 5/7: Giữ nguyên sau nhiều phiên biến động

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 5/7/2026 không thay đổi so với phiên trước. Thị trường trong nước giữ mức bình quân 92.900 đồng/kg, còn Robusta London và Arabica New York cùng đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 5/7/2026 tiếp tục đi ngang so với ngày 4/7. Thị trường trong nước duy trì mức trung bình 92.900 đồng/kg, trong khi giá cà phê trên hai sàn London và New York cũng không có biến động mới, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn quan sát sau những phiên tăng rồi điều chỉnh liên tiếp.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước ổn định

Sau phiên giảm nhẹ trước đó, thị trường cà phê sáng 5/7 không ghi nhận thêm biến động. Giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên được giữ nguyên, giúp mặt bằng chung tiếp tục ở mức 92.900 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 92.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 92.300 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với hôm qua Đắk Lắk 92.800 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 92.300 đồng/kg Không đổi Gia Lai 92.800 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 93.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 92.900 đồng/kg Không đổi

Việc giá giữ nguyên sau nhiều phiên biến động cho thấy cung - cầu trên thị trường đang dần cân bằng. Các doanh nghiệp thu mua và người trồng cà phê đều có xu hướng theo dõi thêm diễn biến từ thị trường quốc tế trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Giá Robusta London đi ngang

Trên sàn London, giá cà phê Robusta ngày 5/7 không có thay đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 07/26 3.903 USD/tấn Không đổi 09/26 3.716 USD/tấn Không đổi 11/26 3.679 USD/tấn Không đổi 01/27 3.646 USD/tấn Không đổi 03/27 3.614 USD/tấn Không đổi

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau khi giá Robusta vừa trải qua nhịp điều chỉnh khá mạnh.

Arabica New York tiếp tục ổn định

Tương tự London, giá Arabica trên sàn New York cũng không ghi nhận biến động mới.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 07/26 315,65 US cent/lb Không đổi 09/26 301,20 US cent/lb Không đổi 12/26 286,30 US cent/lb Không đổi 03/27 281,10 US cent/lb Không đổi 05/27 280,90 US cent/lb Không đổi

Việc cả hai sàn giao dịch lớn cùng đi ngang cho thấy thị trường cà phê thế giới đang chờ thêm các thông tin mới về nguồn cung, thời tiết tại các nước sản xuất lớn cũng như nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới.

Thị trường bước vào giai đoạn quan sát

Giá cà phê trong nước hiện vẫn duy trì ở vùng cao so với nhiều tháng trước. Mặc dù chưa xuất hiện thêm động lực để bứt phá, việc giữ ổn định quanh ngưỡng 93.000 đồng/kg được xem là tín hiệu tích cực đối với người trồng cà phê.

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu giá cà phê thế giới chưa xuất hiện thông tin đủ mạnh để tạo xu hướng mới. Người trồng và doanh nghiệp có thể tiếp tục theo dõi diễn biến của hai sàn London và New York trước khi đưa ra quyết định bán hoặc thu mua với khối lượng lớn.