Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 18/8: Cà phê tăng mạnh, giá tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 18/8/2026 tăng mạnh 1.700 – 1.800 đồng/kg, mức cao nhất đạt 97.000 đồng/kg; hồ tiêu vẫn ổn định trong vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê ngày 18/8 ghi nhận phiên phục hồi đáng chú ý khi giá thu mua trong nước đồng loạt tăng mạnh. Mức trung bình được công bố lên 96.900 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Hình minh họa (AI)

Đà tăng của thị trường nội địa diễn ra cùng chiều với cà phê thế giới. Robusta London tăng từ 47 – 52 USD/tấn, trong khi Arabica New York cũng đồng loạt đi lên, riêng kỳ hạn tháng 9/2026 tăng hơn 2%.

Trái với cà phê, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/8/2026 tăng tới 1.800 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng mạnh từ 1.700 – 1.800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 97.000 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 1.800 đồng/kg, lên mức 96.800 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.700 đồng/kg, đạt 96.200 đồng/kg và vẫn là khu vực có mức giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.800 đồng/kg Tăng 1.800 đồng/kg Lâm Đồng 96.200 đồng/kg Tăng 1.700 đồng/kg Gia Lai 96.800 đồng/kg Tăng 1.800 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.000 đồng/kg Tăng 1.700 đồng/kg Trung bình công bố 96.900 đồng/kg Tăng 1.800 đồng/kg

Mặt bằng thu mua hiện nằm trong khoảng 96.200 – 97.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Sau những phiên biến động mạnh trước đó, mức tăng gần 2.000 đồng/kg giúp giá cà phê trong nước lấy lại đáng kể phần đã mất. Việc hai sàn cà phê quốc tế đồng loạt tăng cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho tâm lý thị trường.

Robusta London tăng mạnh trên tất cả kỳ hạn

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 18/8 đồng loạt đi lên, với mức tăng từ 47 – 52 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 49 USD/tấn, tương đương 1,35%, lên mức 3.670 USD/tấn. Trong phiên, kỳ hạn này có thời điểm đạt 3.721 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 50 USD/tấn, lên 3.644 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, thêm 52 USD/tấn, đạt 3.628 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.670 USD/tấn +49 USD, +1,35% 3.721 3.601 11/26 3.644 USD/tấn +50 USD, +1,39% 3.700 3.574 01/27 3.628 USD/tấn +52 USD, +1,45% 3.679 3.558 03/27 3.603 USD/tấn +49 USD, +1,38% 3.651 3.535 05/27 3.582 USD/tấn +47 USD, +1,33% 3.620 3.523

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 14.099 lot. Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 5.283 lot.

Việc toàn bộ các hợp đồng cùng tăng trên 1,3% cho thấy Robusta đã có một phiên phục hồi khá rõ sau giai đoạn chịu áp lực giảm.

Arabica New York tăng hơn 2% ở kỳ hạn tháng 9

Không chỉ Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng tại tất cả kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7,00 US cent/lb, tương đương 2,07%, lên mức 345,10 US cent/lb. Đây là kỳ hạn tăng mạnh nhất trong bảng dữ liệu.

Trong phiên, giá hợp đồng tháng 9/2026 có thời điểm đạt 354,00 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 3,60 US cent/lb, đạt 317,90 US cent/lb. Các hợp đồng giao trong năm 2027 tăng từ 0,57% đến 0,99%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 345,10 US cent/lb +7,00, +2,07% 354,00 338,50 12/26 317,90 US cent/lb +3,60, +1,15% 324,90 313,70 03/27 306,20 US cent/lb +3,00, +0,99% 312,85 302,20 05/27 301,75 US cent/lb +2,35, +0,78% 308,25 298,55 07/27 299,15 US cent/lb +1,70, +0,57% 305,50 296,60

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg và mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 20.082 lot, cao nhất trong bảng thống kê.

Việc Robusta và Arabica cùng tăng tạo nên tín hiệu tích cực hơn cho thị trường cà phê thế giới, đồng thời góp phần củng cố đà phục hồi của giá thu mua trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 18/8/2026 tiếp tục đi ngang

Trong khi cà phê tăng mạnh, giá hồ tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức giá 136.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 18/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá tiêu tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc thị trường kéo dài trạng thái đi ngang cho thấy cả bên mua và bên bán vẫn đang thận trọng, chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED đứng ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.348 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 197.652 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.348 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.804 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.652 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu vẫn chờ động lực mới

Điểm nổi bật của thị trường ngày 18/8 là sự phục hồi đồng thuận của cà phê trong nước và hai sàn quốc tế.

Giá cà phê tại Tây Nguyên tăng 1.700 – 1.800 đồng/kg, đưa mức cao nhất trở lại 97.000 đồng/kg. Robusta London tăng từ 1,33% đến 1,45%, trong khi Arabica New York tăng mạnh nhất 2,07% ở kỳ hạn tháng 9/2026.

Sự đồng thuận này tạo tín hiệu tích cực hơn so với những phiên trước, khi cà phê thường xuyên chứng kiến diễn biến trái chiều giữa London và New York.

Hồ tiêu vẫn ổn định hơn, tiếp tục giữ vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg. Thị trường chưa có yếu tố đủ mạnh để phá vỡ trạng thái đi ngang hiện tại.

Trong những phiên tới, khả năng duy trì đà phục hồi của Robusta và Arabica sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với giá cà phê trong nước. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu, sức mua của doanh nghiệp và nguồn cung ra thị trường tiếp tục là các biến số quan trọng.