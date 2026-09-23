Vé máy bay Tết 2027 tăng 10-20%: Mua ngay hay tiếp tục chờ?

(GLO)- Sau giai đoạn hạ nhiệt cuối tháng 8, giá vé máy bay Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại nhiều đường bay đã tăng 10-20%. Dù vậy, các hãng hàng không vẫn đang bổ sung tàu bay, tăng chuyến và nguồn cung, khiến giá vé những tháng tới còn có thể biến động.

Theo ghi nhận ngày 22-9, giá vé máy bay trên nhiều đường bay phục vụ nhu cầu về quê dịp Tết đã tăng đáng kể so với thời điểm mở bán. Một số chặng từ TP Hồ Chí Minh đi miền Trung, miền Bắc tăng từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/vé.

Cụ thể, với chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, khởi hành ngày 4-2-2027 (28 Tết), giá vé một chiều của Vietjet hiện khoảng 3,3 triệu đồng, trong khi cuối tháng 8 khoảng 2,8 triệu đồng. Cùng ngày, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways có giá từ 3,5-3,6 triệu đồng/chiều, còn Vietnam Airlines từ 3,7 triệu đồng.

Các hãng hàng không vẫn đang bổ sung tàu bay, tăng chuyến và nguồn cung, khiến giá vé những tháng cận Tết còn có thể biến động. Ảnh: Phương Vi

Ngày 1-2-2027 (25 Tết), vé TP Hồ Chí Minh - Vinh của Vietjet khoảng 3,5 triệu đồng/chiều, Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng. Chặng TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, Vietnam Airlines đang niêm yết vé phổ thông khoảng 4,3 triệu đồng/chiều; trong khi TP Hồ Chí Minh - Chu Lai ngày 25 Tết có giá khoảng 2,3 triệu đồng với Vietjet và từ 3,1-3,7 triệu đồng với Vietnam Airlines.

Được biết, Vietnam Airlines Group đã mở bán gần 3,7 triệu chỗ cho giai đoạn cao điểm từ 22-1 đến 20-2-2027, tăng khoảng 11% so với Tết 2026. Trên một số đường bay trọng điểm, lượng chỗ từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội tăng 15,4%; đi Đà Nẵng tăng 7%; đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế... tăng từ 6-13%.

Vietjet cũng đã mở bán khoảng 3,1 triệu vé, tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó khoảng 2 triệu vé phục vụ mạng bay nội địa. Hãng cho biết nguồn cung sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321 với 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-10. Việc bổ sung tàu bay nhằm tăng năng lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã điều chỉnh tham số điều phối slot tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong cao điểm Tết, tạo thêm điều kiện để các hãng tăng chuyến. Tại Nội Bài, khung giờ 0-5 giờ 59 được nâng lên 37 chuyến/giờ; tại Tân Sơn Nhất, tham số được nâng lên 46 chuyến/giờ trong khung 6-23 giờ 59 và 42 chuyến/giờ vào ban đêm.

Với những hành khách đã chốt lịch về quê, đặc biệt là các ngày cao điểm trước Tết, việc mua vé sớm giúp chủ động lịch trình và tránh tình trạng lựa chọn giờ bay bị thu hẹp khi nhu cầu tăng cao.

Ngược lại, với người có thể linh hoạt ngày, giờ bay, việc tiếp tục theo dõi giá cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, bởi các hãng vẫn có kế hoạch bổ sung máy bay và chuyến bay. Khi nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu trên từng đường bay, giá có thể được điều chỉnh.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt chỗ để điều chỉnh tải trên các đường bay có nhu cầu cao, nhất là những ngày sát Tết và giai đoạn hành khách trở lại làm việc. Hãng cũng khuyến nghị hành khách linh hoạt về ngày, giờ bay; các chuyến khởi hành sau 21 giờ đến 5 giờ sáng có thể mang lại thêm lựa chọn.

Thực tế các mùa Tết trước cho thấy giá vé phụ thuộc mạnh vào quan hệ cung - cầu. Dịp Tết Ất Tỵ 2025, Cục Hàng không Việt Nam từng ghi nhận giá vé trên một số đường bay tăng khoảng 20% so với trước kỳ nghỉ, trong khi một số chuyến bay chiều ngược lại có giá thấp do lệch nhu cầu giữa hai chiều.