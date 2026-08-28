Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 28/8: Hai mặt hàng cùng giảm mạnh

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 28/8/2026 giảm 1.000 đồng/kg, xuống trung bình 95.300 đồng/kg; hồ tiêu cũng giảm mạnh, có nơi mất tới 1.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 28/8 tiếp tục chịu áp lực giảm. Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg tại các địa phương được cập nhật, trong khi Robusta London và Arabica New York đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Hình minh họa AI.

Đáng chú ý, Arabica New York giảm mạnh nhất tới 4,39% ở kỳ hạn tháng 9/2026. Robusta London cũng mất từ 1,38% đến 1,95%.

Hồ tiêu trong nước không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh. Giá tại các vùng trọng điểm giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua về khoảng 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/8/2026 giảm 1.000 đồng/kg

Mức giá cà phê trung bình được công bố trong ngày 28/8 là 95.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg, xuống 95.200 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức giá tương tự.

Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, còn 94.700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 95.200 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Lâm Đồng 94.700 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Gia Lai 95.200 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Trung bình công bố 95.300 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg

Dữ liệu đầu vào ngày 28/8 chưa có dòng giá cà phê Đắk Nông, vì vậy bảng trên chỉ thể hiện các địa phương có số liệu được cung cấp.

Việc giá tiếp tục giảm sau phiên điều chỉnh ngày 27/8 cho thấy thị trường cà phê trong nước vẫn chịu sức ép đáng kể. Tín hiệu từ hai sàn giao dịch quốc tế cũng chưa tạo được lực hỗ trợ.

Robusta London tiếp tục đi xuống

Giá cà phê Robusta trên sàn London giảm tại tất cả kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 70 USD/tấn, tương đương 1,95%, xuống còn 3.518 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 59 USD/tấn, còn 3.555 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 mất từ 49 – 57 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.518 USD/tấn -70 USD, -1,95% 11/26 3.555 USD/tấn -59 USD, -1,63% 01/27 3.541 USD/tấn -57 USD, -1,58% 03/27 3.522 USD/tấn -52 USD, -1,45% 05/27 3.508 USD/tấn -49 USD, -1,38%

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch lớn nhất tập trung ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 12.955 lot, tiếp đến là tháng 1/2027 với 6.485 lot.

Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, Robusta tiếp tục lùi về vùng giá thấp hơn, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường cà phê Việt Nam.

Arabica New York giảm mạnh tới 4,39%

Arabica New York có phiên giảm mạnh hơn đáng kể so với Robusta London.

Hợp đồng tháng 9/2026 mất tới 15,70 US cent/lb, tương đương 4,39%, xuống còn 341,90 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 12,50 US cent/lb, tương đương 3,88%, còn 309,65 US cent/lb.

Các hợp đồng giao năm 2027 cũng giảm từ 2,73% đến 3,18%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 341,90 US cent/lb -15,70, -4,39% 12/26 309,65 US cent/lb -12,50, -3,88% 03/27 298,30 US cent/lb -9,80, -3,18% 05/27 294,90 US cent/lb -8,75, -2,88% 07/27 292,55 US cent/lb -8,20, -2,73%

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 23.394 lot, cao nhất trong bảng thống kê.

Việc cả Robusta và Arabica cùng giảm mạnh cho thấy thị trường cà phê thế giới đang chịu áp lực bán khá rõ. Trong đó, mức giảm hơn 4% của Arabica kỳ hạn gần là điểm đáng chú ý nhất.

Giá hồ tiêu hôm nay 28/8/2026 giảm tới 1.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm tại tất cả khu vực khảo sát.

Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg, xuống 135.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng giảm tương tự, còn 135.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, xuống 136.500 đồng/kg.

Bình Phước (Đồng Nai) giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn có giá cao nhất nhưng cũng giảm 1.500 đồng/kg, xuống 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 28/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 135.000 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 135.000 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Đắk Lắk 136.500 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 135.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 137.000 đồng/kg Giảm 1.500 đồng/kg

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 135.000 – 137.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất thu hẹp còn khoảng 2.000 đồng/kg.

Khác với những phiên đi ngang trước đó, phiên 28/8 chứng kiến áp lực giảm xuất hiện trên toàn bộ các khu vực khảo sát. Đây là tín hiệu đáng chú ý khi mức điều chỉnh phổ biến lên tới 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Trong khi hồ tiêu Việt Nam giảm, giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED duy trì ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.105 đồng/kg.

Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 196.444 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.105 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 193.614 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.444 đồng/kg

Mức giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê và hồ tiêu cùng chịu áp lực giảm

Điểm nổi bật của thị trường ngày 28/8 là xu hướng giảm xuất hiện đồng thời ở cả cà phê và hồ tiêu trong nước.

Giá cà phê trung bình được công bố giảm 1.000 đồng/kg xuống 95.300 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, Robusta London tiếp tục đi xuống, trong khi Arabica New York giảm sâu tới 4,39%.

Hồ tiêu cũng chuyển sang trạng thái giảm trên diện rộng, với mức điều chỉnh phổ biến 1.500 đồng/kg. Giá cao nhất hiện còn 137.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).

Trong ngắn hạn, diễn biến của hai sàn cà phê quốc tế vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với giá thu mua trong nước. Với hồ tiêu, sức mua của doanh nghiệp, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ quyết định khả năng giá sớm ổn định trở lại.