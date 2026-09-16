Giá cà phê hôm nay 16/9 giảm tới 900 đồng/kg, Arabica lao dốc

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 16/9/2026 giảm 800 – 900 đồng/kg, còn trung bình 94.600 đồng/kg; hồ tiêu có nơi giảm 1.000 đồng/kg, cao nhất 141.000 đồng/kg.

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Thị trường nông sản ngày 16/9 quay đầu kém tích cực hơn sau nhịp tăng nhẹ trước đó. Giá cà phê trong nước giảm tại toàn bộ vùng khảo sát, trong khi Robusta London phần lớn đi xuống và Arabica New York đồng loạt giảm trên 2%.

Với hồ tiêu, phần lớn địa phương giữ giá. Riêng Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 139.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giảm 800 – 900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm khá mạnh, đưa mức trung bình được công bố xuống 94.600 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 900 đồng/kg, còn 94.500 đồng/kg. Lâm Đồng giảm tương tự xuống 94.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm 800 đồng/kg nhưng vẫn có mức cao nhất trong các khu vực khảo sát với 94.700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 94.500 đồng/kg Giảm 900 đồng/kg Lâm Đồng 94.000 đồng/kg Giảm 900 đồng/kg Gia Lai 94.500 đồng/kg Giảm 900 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.700 đồng/kg Giảm 800 đồng/kg Trung bình công bố 94.600 đồng/kg Giảm 900 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 94.000 – 94.700 đồng/kg, thấp hơn rõ rệt so với ngày 15/9.

Robusta London phần lớn giảm

Robusta London phân hóa nhưng xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 10 USD/tấn, lên 3.505 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn còn lại đều giảm, mạnh nhất là tháng 3 và tháng 5/2027 với mức giảm 2,06%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.505 USD/tấn +10 USD, +0,29% 11/26 3.481 USD/tấn -54 USD, -1,53% 01/27 3.450 USD/tấn -65 USD, -1,85% 03/27 3.430 USD/tấn -72 USD, -2,06% 05/27 3.420 USD/tấn -72 USD, -2,06%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Đáng chú ý, kỳ hạn tháng 11/2026 có khối lượng giao dịch 8.603 lot, trong khi tháng 1/2027 đạt 5.677 lot.

Arabica New York đồng loạt giảm trên 2%

Thị trường Arabica New York có diễn biến yếu hơn khi tất cả kỳ hạn cùng giảm.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 7,70 US cent/lb, tương đương 2,51%, xuống 299,65 US cent/lb.

Các kỳ hạn còn lại giảm từ 2,01% đến 2,36%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 299,65 US cent/lb -7,70, -2,51% 12/26 283,65 US cent/lb -6,85, -2,36% 03/27 275,05 US cent/lb -6,25, -2,22% 05/27 272,05 US cent/lb -5,85, -2,11% 07/27 270,20 US cent/lb -5,55, -2,01%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Diễn biến giảm đồng thời của Arabica và phần lớn các kỳ hạn Robusta tạo thêm sức ép lên thị trường cà phê trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 16/9: Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước nhìn chung ổn định, ngoại trừ Đắk Lắk điều chỉnh giảm.

Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 139.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 16/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 139.000 đồng/kg Giảm 1.000 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình tính theo 5 vùng 138.300 đồng/kg Giảm nhẹ

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Việc chỉ Đắk Lắk điều chỉnh giảm cho thấy thị trường chưa xuất hiện xu hướng giảm đồng loạt.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.292 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 191.876 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.681 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê chịu áp lực rõ hơn hồ tiêu

Điểm đáng chú ý ngày 16/9 là giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 800 – 900 đồng/kg, đi cùng xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế.

Arabica giảm trên 2% tại tất cả kỳ hạn, trong khi Robusta cũng giảm tới 2,06% ở các hợp đồng xa. Hồ tiêu ổn định hơn khi chỉ Đắk Lắk điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.