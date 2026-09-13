Ngày 13-9, giá cà phê giảm nhẹ 500 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk được thương lái thu mua cùng mức 95.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê còn 94.700 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm. Ở sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11-2026 giảm 29 USD/tấn, xuống 3.525 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 2 USD/tấn, còn 3.508 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2026 giảm 2,45 US cent/pound, xuống 285,7 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 0,81%, xuống 277,2 US cent/pound.
Theo Reuters, giá cà phê Arabica kết thúc phiên giảm khoảng 0,9% và mất 3,3% tính chung cả tuần. Robusta giảm 0,8% trong phiên nhưng vẫn tăng khoảng 3% trong cả tuần, nhờ những phiên tăng mạnh trước đó.
Đối với hồ tiêu, giá thu mua trong nước hôm nay dao động từ 137.000-141.000 đồng/kg. Trong đó, hồ tiêu tại Lâm Đồng có mức giá cao nhất với 141.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh hiện đạt 137.500 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 137.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng duy trì sự ổn định. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.936 USD/tấn; tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.750 USD/tấn; Malaysia ở mức 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt dao động trong khoảng 5.990-6.050 USD/tấn.
Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.496 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam ở mức 8.400 USD/tấn và Malaysia ở mức 12.200 USD/tấn.