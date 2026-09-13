Ngày 13-9, giá cà phê giảm nhẹ 500 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (13-9) đồng loạt giảm 500 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định, không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk được thương lái thu mua cùng mức 95.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê còn 94.700 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm. Ở sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11-2026 giảm 29 USD/tấn, xuống 3.525 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 2 USD/tấn, còn 3.508 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2026 giảm 2,45 US cent/pound, xuống 285,7 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 0,81%, xuống 277,2 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica kết thúc phiên giảm khoảng 0,9% và mất 3,3% tính chung cả tuần. Robusta giảm 0,8% trong phiên nhưng vẫn tăng khoảng 3% trong cả tuần, nhờ những phiên tăng mạnh trước đó.

Đối với hồ tiêu, giá thu mua trong nước hôm nay dao động từ 137.000-141.000 đồng/kg. Trong đó, hồ tiêu tại Lâm Đồng có mức giá cao nhất với 141.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh hiện đạt 137.500 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng duy trì sự ổn định. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.936 USD/tấn; tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.750 USD/tấn; Malaysia ở mức 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt dao động trong khoảng 5.990-6.050 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.496 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam ở mức 8.400 USD/tấn và Malaysia ở mức 12.200 USD/tấn.