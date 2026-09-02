Ngày 2-9: Cà phê vừa tăng đã đứng giá, hồ tiêu tiếp tục ổn định

(GLO)- Giá cà phê nội địa ngày 2-9 giữ nguyên mặt bằng 95.000-95.700 đồng/kg sau khi tăng 400 đồng/kg ở phiên trước. Trong khi đó, giá hồ tiêu tiếp tục ổn định ở mức 135.000-137.000 đồng/kg.

Cà phê thế giới biến động trái chiều

Cụ thể, khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), cà phê tiếp tục có mức thu mua cao nhất, 95.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê chưa tạo ra xu hướng đồng nhất. Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 32 USD/tấn, lên 3.550 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11-2026 cũng tăng 6 USD/tấn, lên 3.535 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Arabica trên sàn New York giảm. Theo đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 1,95 US cent/pound, xuống 343,9 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 1,35 US cent, còn 311,5 US cent/pound.

Hồ tiêu tiếp tục giữ giá

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang, với mức 135.000-137.000 đồng/kg. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp giá hồ tiêu giữ ổn định sau đợt giảm khá mạnh vào cuối tháng 8.

Trong đó, Lâm Đồng dẫn đầu với 137.000 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 136.500 đồng/kg. Các khu vực Đồng Nai, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh cùng ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng chưa ghi nhận biến động mới. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn, Brazil 5.800 USD/tấn, Malaysia 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam duy trì 5.990-6.050 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.