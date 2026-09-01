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Ngày 1-9, giá cà phê tăng 400 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thương trường)

(GLO)- Ngày 1-9, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng 400 đồng/kg sau phiên đi ngang hôm qua, trong khi hồ tiêu tiếp tục giữ ổn định ở mức 135.000-137.000 đồng/kg.

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Theo đó, sau khi tăng, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động ở mức lên 95.000-95.700 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng đạt 95.500 đồng/kg; Lâm Đồng lên mức 95.000 đồng/kg; trong khi khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc Lâm Đồng) tiếp tục có mức cao nhất, 95.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê khép lại tuần cuối tháng 8 với xu hướng giảm.

Trên sàn London, Robusta giao tháng 9-2026 đóng cửa ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9%, tương đương 106 USD/tấn so với tuần trước; kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 2,5%, xuống 3.529 USD/tấn.

Tại New York, Arabica giao tháng 9-2026 giảm 3,6%, còn 345,85 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 3%, xuống 312,85 US cent/pound.

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Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động 135.000-137.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá tiêu ở mức cao nhất 137.000 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 136.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định. Tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.897 USD/tấn, Brazil 5.800 USD/tấn và Malaysia 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam duy trì 5.990-6.050 USD/tấn.

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