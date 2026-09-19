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Vụ xe bán tải chứa bộ xương người dưới kênh: Hiện trường đặt ra nhiều nghi vấn

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Sự việc phát hiện chiếc xe bán tải chứa bộ xương người dưới lòng kênh Chẹt Sậy tại tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý của dư luận. Tại hiện trường, nhiều câu hỏi đang được đặt ra, chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Theo ghi nhận của Báo Tuổi trẻ tại khu vực cầu Phong Nẫm (tỉnh Vĩnh Long) - nơi trục vớt chiếc xe bán tải chứa bộ xương người, suốt chiều dài hơn 200 m cầu không có dấu hiệu hư hỏng, móp méo tại lan can, không có dấu hiệu thay mới.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cũng xác nhận, cầu Chẹt Sậy không sửa chữa, thay lan can kể từ khi hoàn thành khoảng 5 năm trước.

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Khu vực phát hiện xe bán tải rơi xuống kênh. Ảnh: Nam An/VnExpress

Thông tin này đặt ra nghi vấn, liệu chiếc xe bán tải có thực sự va vào lan can cầu trước khi rơi xuống kênh hay không? Tuy nhiên, hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định phương tiện đã rơi xuống nước từ vị trí cầu Phong Nẫm. Việc xác định chính xác vị trí và nguyên nhân chiếc xe chìm dưới kênh cần được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khu vực phát hiện và trục vớt xe khá vắng vẻ, không có nhà dân. Gần đó chỉ có một bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhưng không được lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Từ khu vực cầu, người dân có thể đi xuống một khoảng đất trống bên cạnh cầu. Đây là một trong những yếu tố khiến việc xác định phương tiện đi vào khu vực, cũng như thời điểm rơi xuống nước, gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, kênh Chẹt Sậy không chỉ là một tuyến kênh nhỏ mà có kết nối với hệ thống sông lớn, từ sông Tiền đến sông Ba Lai và qua sông Hàm Luông. Một số đoạn có bề rộng từ 300-400m, lòng sông sâu, trong khi các tuyến đường dân sinh và đường giao thông chạy dọc theo khu vực sông. Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ khả năng chiếc xe rơi xuống nước tại khu vực cầu Phong Nẫm hoặc trôi dạt từ một vị trí khác.

Sau khi thông tin vụ việc được đăng tải, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi vì sao chiếc xe chỉ được phát hiện sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm những người liên quan mất liên lạc.

Một số ý kiến cho rằng vụ việc có thể xảy ra vào ban đêm, khi phương tiện lao xuống nước nhưng không có người chứng kiến. Nếu xe chìm ở vị trí sâu, việc phát hiện bằng mắt thường hoặc tổ chức tìm kiếm trên diện rộng sẽ gặp nhiều hạn chế.

Cũng có ý kiến cho rằng, chiếc xe có thể đã rơi xuống sông ở một vị trí khác rồi trôi dạt theo dòng nước. Một số bạn đọc đặt giả thuyết người điều khiển xe đi dưới gầm cầu hoặc di chuyển ở khu vực ven sông rồi vô tình lao xuống nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán từ phía người dân, chưa có căn cứ xác thực.

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Xe bán tải bám đầy bùn đất sau khi được trục vớt. Ảnh: NDCC/VnExpress

Trước đó, ngày 17-9, cơ quan công an địa phương tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một chiếc xe bán tải dưới kênh Chẹt Sậy và tổ chức trục vớt phương tiện. Chiếc xe mang biển kiểm soát 51C-383.51, được đăng ký cho 1 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên trong xe có một số bộ phận xương người, vật dụng cá nhân, giấy tờ mang tên L.H.T (45 tuổi, quê xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và 144 triệu đồng tiền mặt.

Liên quan đến việc các bộ phận xương được phát hiện sau thời gian dài ngâm dưới nước, một số ý kiến cũng đặt vấn đề về tình trạng phân hủy. Tuy nhiên, quá trình phân hủy của cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, môi trường nước, độ sâu, dòng chảy và điều kiện bảo quản tự nhiên. Vì vậy, cần có kết luận giám định pháp y để xác định cụ thể.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính người tử vong, giám định các mẫu xương, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như quá trình chiếc xe đi vào lòng kênh. Những kết quả điều tra sẽ giúp giải đáp các câu hỏi đang được dư luận quan tâm.

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