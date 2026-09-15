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Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ban đầu lực lượng Công an tiếp nhận 8 đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu của 1 tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, Công an xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp truy vết.

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Các nghi phạm bị bắt và tang vật vụ án. Ảnh: CA Quảng Ninh/TTO

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng từng bước bóc tách hoạt động của đường dây và bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt cùng 3.353,07 USDT.

Đáng chú ý, từ số tiền hơn 160 triệu đồng được 8 người trình báo ban đầu, kết quả điều tra bước đầu cho thấy số tiền đường dây này chiếm đoạt lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Số nạn nhân được xác định lên tới hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này mua thông tin cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, chọn mục tiêu và xây dựng kịch bản lừa đảo riêng cho từng nhóm nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà trọ tại các khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, đồng thời liên tục chuyển địa điểm giữa các tỉnh, thành phố nhằm xóa dấu vết.

Trong số các nạn nhân của đường dây, có nhiều người từng được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn sập bẫy, do chưa nhận diện rõ phương thức hoạt động của tội phạm.

Từ vụ án này, Công an TP. Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng…

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