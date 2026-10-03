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Công an xã Ia Pa xác minh vụ “gặt nhầm” ruộng lúa

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xác minh làm rõ 1 vụ việc hi hữu khi ruộng lúa của người dân bị người khác thu hoạch chỉ do “gặt nhầm”.

Theo đó, ngày 2-10, chị H. (trú tại thôn Bah Leng, xã Ia Pa) ra thăm ruộng lúa rộng khoảng 800 m2 của gia đình ở cánh đồng thuộc thôn Ama H’Lil thì tá hỏa phát hiện ruộng nhà mình đã bị ai thu hoạch mất.

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Ruộng lúa của gia đình chị H. đã bị gặt nhầm. Ảnh: Xuân Long

Công an xã đã vào cuộc xác minh và xác định người gặt lúa của chị H. là ông S.M. (trú tại thôn Ama Rin, xã Ia Pa). Vì có việc bận không thể ra ruộng lúa nên ông M. đã nhờ 1 người cháu dẫn máy gặt lúa ra cánh đồng để thu hoạch.

Tuy nhiên, người này đã nhầm ruộng lúa của nhà ông M. với ruộng lúa của chị H. nên đã chỉ cho máy gặt lúa thu hoạch nhầm.

Công an xã Ia Pa đã mời các gia đình làm việc, giải thích và đề nghị 2 bên tự thỏa thuận xin lỗi, khắc phục thiệt hại.

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