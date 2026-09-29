Đình chỉ công tác giáo viên dạy lái sau vụ tai nạn ở đường tránh qua xã Gào

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Trường Cao đẳng Gia Lai đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với giáo viên dạy lái liên quan đến vụ xe tải tập lái va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong trên đường tránh qua xã Gào.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28-9, xe tải tập lái BKS 81C-242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên Võ Hồng Viên (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku theo hướng từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Grai.

Vụ tai nạn khiến anh S.V. tử vong trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến Km23+400 thuộc địa phận làng Nang Long - O Sơr (xã Gào), xe tải đã va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển từ đường đất của rẫy cà phê ra đường tránh.

Vụ va chạm khiến anh V. tử vong khi đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Được biết, ở thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải chở theo giáo viên Trần Văn Sơn (SN 1991) của Trường Cao đẳng Gia Lai. Xe tải là xe tập lái có giấy phép số 886/2025 do Sở Xây dựng Gia Lai cấp ngày 18-12-2025 và có giá trị đến ngày 2-12-2026.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện và thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra và khắc phục thiệt hại của vụ tai nạn, Trường Cao đẳng Gia Lai đã yêu cầu ông Sơn tạm dừng công việc đồng thời rà soát toàn bộ quy trình đào tạo nghề lái xe.