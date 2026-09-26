Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai giữ quyền công tố là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Lực lượng chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai. Ảnh: Viện KSND TP. Đồng Nai/TTO

Trong phiên tòa sắp tới, luật sư Nguyễn Văn Cận bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại có luật sư Đậu Thị Quyên, Đỗ Ngọc Thanh.

Tòa triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 1 người làm chứng tới phiên tòa, trong đó có Đ.T.P.A (người yêu cũ của Nguyễn Đức Anh).

Đây là vụ án được liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.

Theo cáo trạng, Đức Anh và Đ.T.P.A. có quan hệ tình cảm từ tháng 2-2026. Đến tháng 7, P.A. chủ động chia tay. Sau đó, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù.

Tối 2-9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh tìm đến khu vực nhà P.A. với ý định sát hại bạn gái cũ nhưng không thực hiện được. Rạng sáng 3-9, Đức Anh tiếp tục tìm cách đột nhập vào nhà P.A. nhưng bị phát hiện. Sau đó, Đức Anh trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm đường vào nhà P.A. và đột nhập vào nhà ông N.V.Q.

Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công ông Q. và những người trong gia đình. Hậu quả, vợ ông Q. là chị H.T.M. cùng 2 con nhỏ tử vong. Ông Q. bị thương nặng, được xác định tổn thương cơ thể 76%.

Theo cơ quan điều tra, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình ông Q. Cơ quan điều tra xác định ông Q. dùng dao chống trả khi bị Đức Anh đột nhập, tấn công là hành vi phòng vệ chính đáng.

Đối với những người bạn đã uống rượu cùng Đức Anh và người chở Đức Anh đến khu vực nhà P.A, cơ quan điều tra xác định những người này không biết trước ý định gây án; khi phát hiện Đức Anh có ý định tấn công, một số người đã can ngăn. Do đó, không có cơ sở xử lý hình sự những người này.