Cảnh sát kinh tế cảnh báo thủ đoạn vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

(GLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn vi phạm và các chế tài xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên đề, lực lượng Cảnh sát kinh tế ghi nhận một số phương thức vi phạm chủ yếu trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối ở phường Pleiku. Ảnh: Vũ Hải

Cụ thể, lợi dụng địa bàn có các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ, các đối tượng thường lén lút vận chuyển thịt, nội tạng động vật đông lạnh bốc mùi, không qua kiểm dịch từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn để tiêu thụ tại các chợ truyền thống, cơ sở chế biến hoặc đưa sang các vùng lân cận.

Đồng thời sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép, ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng, chất tạo nạc, chất bảo quản công nghiệp vào măng, bún, giá đỗ, thịt gia súc, gia cầm nhằm kéo dài thời gian bảo quản và tạo mẫu mã bắt mắt đánh lừa người mua.

Bên cạnh đó, lợi dụng không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt đóng gói gắn mác “nhà làm”, “xách tay” nhưng thực chất là hàng trôi nổi, không hóa đơn chứng từ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Đơn vị cũng nhấn mạnh khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm giả hoặc sử dụng hóa chất cấm, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh qua số điện thoại trực ban/đường dây nóng: 069.434.9535, 0964.373.456.