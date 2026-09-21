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Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong vụ chạy ô tô tông vào đám đông tại TP. Hồ Chí Minh

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H.M (theo thanhnien, tuoitre)

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra vụ xô xát xảy ra trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh), trong đó 1 người lái ô tô tông vào đám đông khiến 1 người bị thương.

Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị giữ gồm: Lê Miền Nam (SN 1996, quê Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, quê An Giang) và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (SN 1995, quê Vĩnh Long), Trần Tấn Đạt (SN 2003, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007) và Phan Minh Thật (SN 1998, cùng quê Cần Thơ).

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7 đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 19-9, Lê Miền Nam cùng nhóm bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy xe ô tô rời đi. Trong lúc lùi xe, ô tô của Nam va chạm với mô tô của Đường Văn Nhựt đang dừng đỗ tại khu vực quán.

Sự việc dẫn đến cự cãi, xô xát giữa Nam và nhân viên giữ xe của quán là Thạch Khê Ma Rine. Dù được những người đi cùng can ngăn, Nam vẫn bất ngờ lên ô tô, tăng ga tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước quán.

Cú tông mạnh khiến 1 người bị thương và nhiều xe mô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc và trích xuất dữ liệu điều tra để làm rõ hành vi của từng cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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