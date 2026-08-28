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Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

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(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Ân Tường phát sinh vụ việc liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Một số người dân tại thôn Ân Hữu thường xuyên tập trung đông người, cản trở hoạt động khai thác cát hợp pháp của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phát tại khu vực sông Kim Sơn.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu. Ảnh: Quốc Hùng

Đáng chú ý, trong quá trình tập trung, một số người có biểu hiện quá khích, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp và công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Từ ngày 17-7-2026, khi Công ty Hoàng Phát triển khai các điều kiện, hạng mục phục vụ hoạt động khai thác cát và thi công công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè sông chống sạt lở đất dọc khu dân cư thôn Ân Hữu, đoạn nối tiếp xã Ân Tường, một số người dân thường xuyên tập trung theo dõi, dựng lều bạt và ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Gia Lai xác định có nhiều người thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung gây mất trật tự. Trong đó, cơ quan điều tra làm rõ vai trò tích cực của Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu trong việc kích động, gây rối. Hành vi của hai bị can được xác định có đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai bị can được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

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