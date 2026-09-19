Lấp những khoảng trống trong phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Từ ngày 7 đến ngày 15-9, đoàn giám sát của HÐND tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, công tác PCCC, CNCH được các cấp, ngành quan tâm.

Nhiều khoảng trống từ cơ sở

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cháy, làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 60,4 tỷ đồng và 4,55 ha rừng. Trong đó, khu vực nông thôn chiếm 54,05% số vụ cháy; 64,7% vụ việc liên quan đến sự cố hệ thống, thiết bị điện.

Theo thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCCC, CNCH vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Toàn tỉnh còn 234 cơ sở có tồn tại, thiếu sót về PCCC, trong đó, 42 cơ sở chưa triển khai khắc phục. Một số khu dân cư có đường, hẻm nhỏ và sâu gây khó khăn cho xe chữa cháy tiếp cận; hệ thống cấp nước chữa cháy chưa đồng bộ; một số địa bàn cách xa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Trang thiết bị, phương tiện và nhân lực phục vụ PCCC, CNCH còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng xử lý ngay từ cơ sở.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Công an tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: K.A

Cụ thể, tại phường Quy Nhơn Tây, địa bàn rộng, có Khu công nghiệp Phú Tài (một phần), Khu công nghiệp Long Mỹ, Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân cùng nhiều tuyến giao thông lớn, trong khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ còn mỏng. Phường đã xây dựng 9 tổ liên gia an toàn PCCC, 3 điểm chữa cháy công cộng.

Trong 2.357 nhà từ 2 tầng trở lên thuộc diện cần lối thoát nạn thứ hai, đã có 1.946 nhà thực hiện. Tuy vậy, việc duy trì lực lượng, bổ sung phương tiện và vận động người dân chủ động trang bị thiết bị chữa cháy vẫn cần tiếp tục thực hiện.

Ông Đặng Thành Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây - cho biết: Khó khăn của địa phương tập trung ở việc duy trì lực lượng PCCC tại chỗ, bảo đảm phương tiện và nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân, nhất là tại những khu dân cư mà xe chữa cháy hạn chế điều kiện tiếp cận.

Tại phường Diên Hồng, dù không xảy ra cháy trong thời gian giám sát nhưng nguy cơ vẫn tập trung ở 256 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhất là những cơ sở diện tích nhỏ, bố trí nhiều hàng hóa, vật dụng, ảnh hưởng đến điều kiện thoát nạn.

Qua 86 lượt kiểm tra, hướng dẫn, địa phương chưa ghi nhận trường hợp vi phạm phải xử lý nhưng một bộ phận người dân, chủ cơ sở chưa duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn PCCC. Lực lượng dân phòng cần tiếp tục được kiện toàn, bồi dưỡng; phương tiện chữa cháy tại chỗ cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu xử lý ngay từ cơ sở.

Trong khi đó, tại 2 khu kinh tế, 12 khu công nghiệp với 535 dự án và khoảng 29.000 lao động đang làm việc, công tác PCCC cũng còn những điểm cần tiếp tục khắc phục, nhất là hạ tầng và việc duy trì các điều kiện an toàn tại DN.

Ông Trần Quang Thái - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho biết, hạ tầng PCCC tại một số khu công nghiệp chưa đồng bộ, một số trang thiết bị, phương tiện còn phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp. Ban Quản lý đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng và DN khắc phục tồn tại; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Gỡ điểm nghẽn, nâng hiệu quả quản lý

Một trong những nội dung được đặt ra qua đợt giám sát là làm rõ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH sau khi phân cấp, phân quyền. Hiện toàn tỉnh có 13.572 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH quản lý 3.772 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 9.800 cơ sở.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc phân định nhiệm vụ mà còn ở điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát những nội dung còn chồng lấn, những phần việc chưa rõ đầu mối; gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành với kết quả thực hiện, nhất là trong kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam (Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: K.A

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, thời gian tới cần rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư cho PCCC&CNCH, xác định rõ phần việc, nguồn lực thuộc trách nhiệm của địa phương và những nội dung cần kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ. “Việc đầu tư cần có trọng tâm, ưu tiên phương tiện, trang thiết bị thiết yếu và những khu vực còn khó khăn về điều kiện chữa cháy, cứu nạn và tiếp tục củng cố lực lượng tại cơ sở để nâng khả năng xử lý ngay từ ban đầu” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý.

Cùng với nguồn lực, công tác quản lý cần được thực hiện thường xuyên và có trọng tâm. Các cơ sở thuộc diện nguy cơ cao phải được theo dõi, kiểm tra phù hợp; những tồn tại đã được chỉ ra cần có thời hạn khắc phục và được kiểm tra lại, tránh tình trạng phát hiện nhưng chậm xử lý.

Bà Đinh Ly An - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - nhấn mạnh: Từ kết quả giám sát, những kiến nghị sát thực tiễn sẽ là cơ sở để hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng hiệu quả thực thi pháp luật về PCCC, CNCH, hướng đến mục tiêu phòng ngừa từ sớm, xử lý kịp thời và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra.