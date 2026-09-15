Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công an đưa các tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Một số trường hợp đã bị phạt lỗi vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Mai Hà/TNO

Việc xử phạt phải thực hiện theo lộ trình, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tài xế và chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Quá trình xử phạt không được gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

Bộ Xây dựng được giao sớm sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó có Thông tư 38/2024. Khoảng cách an toàn cần được quy định phù hợp với tốc độ, mật độ giao thông, điều kiện cầu đường, địa hình và thời tiết.

Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không giữ khoảng cách, giúp tài xế nhận biết và chấp hành.

Sau phản ánh về việc xử phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan đánh giá mức phạt và tính khả thi của quy định.

Việc xác định vi phạm cần căn cứ khả năng chủ động duy trì khoảng cách của tài xế. Trường hợp phương tiện khác bất ngờ chuyển làn, chen vào khoảng trống phía trước không thể mặc nhiên coi xe phía sau vi phạm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, mọi biện pháp tổ chức giao thông phải hướng tới phục vụ người dân. Mục tiêu không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp hay thu được bao nhiêu tiền phạt, mà là bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông.