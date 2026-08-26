Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế căn khoảng cách như thế nào để không bị phạt?

(GLO)- Chạy bám sát xe phía trước trên cao tốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ va chạm mà còn có thể khiến tài xế bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Vậy khoảng cách bao nhiêu là đúng quy định?

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quy định này nằm trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 168 và có hiệu lực từ ngày 15-8-2026.

Khi lưu thông trên cao tốc, tài xế cần chủ động giữ khoảng cách theo quy định nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Vi

Để tránh vi phạm, tài xế cần lưu ý khoảng cách an toàn tối thiểu theo tốc độ. Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không sương mù, không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách được quy định như sau:

60 km/h: tối thiểu 35 m .

tối thiểu . Trên 60 đến 80 km/h: tối thiểu 55 m .

tối thiểu . Trên 80 đến 100 km/h: tối thiểu 70 m .

tối thiểu . Trên 100 đến 120 km/h: tối thiểu 100 m.

Nếu chạy dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với xe phía trước, căn cứ mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế. Đặc biệt, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách cần được điều chỉnh lớn hơn mức thông thường.

Cách căn khoảng cách dễ áp dụng:

Quan sát biển báo: Nhiều tuyến cao tốc đã lắp đặt các cụm biển báo khoảng cách (0 m, 50 m, 100 m...) ven đường để tài xế dễ dàng so sánh bằng mắt thường.

Nhiều tuyến cao tốc đã lắp đặt các cụm (0 m, 50 m, 100 m...) ven đường để tài xế dễ dàng so sánh bằng mắt thường. Dựa vào vạch kẻ đường: Thông thường các vạch kẻ phân làn hoặc vạch liền/đứt đoạn trên cao tốc có chiều dài và khoảng cách cố định, tài xế có thể dùng làm mốc ước lượng.

Thông thường các vạch kẻ phân làn hoặc vạch liền/đứt đoạn trên cao tốc có chiều dài và khoảng cách cố định, tài xế có thể dùng làm mốc ước lượng. Áp dụng quy tắc 3 giây: Chọn một vật cố định phía trước (như biển báo, cột mốc). Khi xe đi trước vượt qua mốc đó, bạn bắt đầu đếm "1-n-2-n-3-n". Nếu xe bạn đến vạch mốc trước khi đếm xong 3 giây, nghĩa là bạn đang đi quá gần và cần giảm tốc độ.

Thực tế, việc chạy quá sát xe phía trước đặc biệt nguy hiểm khi xe đi trước phanh gấp hoặc giảm tốc đột ngột. Khoảng cách càng lớn sẽ càng cho tài xế phía sau thêm thời gian nhận biết, phản ứng và xử lý tình huống.

Thay vì chỉ “căn vừa đủ để không bị phạt”, tài xế nên chủ động giữ khoảng cách rộng hơn mức tối thiểu, nhất là khi điều kiện thời tiết và mặt đường không thuận lợi. Đây cũng là cách hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn trên cao tốc.