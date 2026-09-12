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Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận: Hàng loạt sai phạm qua thanh tra

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, TNO)

(GLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót và vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, đấu thầu và công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ giai đoạn 2024-2025.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kết luận thanh tra số 25/KL-TTT về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025. Nội dung thanh tra tập trung vào quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

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Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: Dung Huỳnh/TNO

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận còn nhiều tồn tại, thiếu sót và vi phạm cần chấn chỉnh. Đáng chú ý, bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty CP Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang để thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đối với xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, bệnh viện ký hợp đồng với Công ty CP Công nghệ sinh học Bionet Việt Nam nhưng không thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định trong năm 2024.

Công ty này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, là hành vi bị cấm theo quy định.

Trong quản lý tài sản công, bệnh viện cho thuê vị trí đặt máy ATM, máy bán hàng tự động trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến trước ngày 30-10-2024 khi chưa có đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra còn chỉ ra việc Bệnh viện tiếp tục thu gom chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế khác trên địa bàn để chuyển giao cho Công ty CP Môi trường Khánh Hòa xử lý trong khi hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện đã bị hỏng. Trang thiết bị vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế nguy hại cũng chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bệnh viện cũng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Eracare Việt Nam, sử dụng một phần hành lang các khoa lâm sàng để đặt 26 ghế massage và hưởng phần trăm doanh thu khi chưa có đề án được phê duyệt.

Ngoài ra, bệnh viện cho Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng và một doanh nghiệp thuê hội trường dài hạn khi chưa có đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đáng chú ý, bệnh viện phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 cho 5 trường hợp đã vượt số tuổi quy hoạch theo quy định; phê duyệt quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiệm kỳ 2031-2036 cho 35 trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Bệnh viện ban hành 26 quyết định phân công viên chức đảm nhiệm các chức vụ phó trưởng khoa, phòng; điều dưỡng trưởng; kỹ thuật viên trưởng và thực hiện chi trả phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 khi chưa thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm.

Sau thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa theo thẩm quyền ban hành các quyết định thu tạm giữ tiền, xử lý thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

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