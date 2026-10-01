Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù, vì sao chưa được án treo?

(GLO)- Sau khi nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Tuy nhiên, bà Tiến vẫn chưa đủ điều kiện để được đề nghị hưởng án treo.

Chiều 1-10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TPO

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cho biết, sau khi Hội đồng xét xử tạo điều kiện để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả, có 8 bị cáo đã nộp thêm tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng. Cùng với 50 triệu đồng bị cáo Lê Văn Cư nộp thừa ở giai đoạn sơ thẩm, tổng số tiền khắc phục thêm được ghi nhận hơn 1,8 tỷ đồng.

Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng. Khoản tiền này được chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự và biên lai đã được luật sư nộp cho tòa.

Trước khoản tiền mới này, bà Tiến và người thân đã nộp 108,5 tỷ đồng, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ bồi thường theo bản án sơ thẩm. Như vậy, tính đến chiều 1-10, tổng số tiền bà Tiến và người thân đã nộp là 109,6 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá việc các bị cáo tiếp tục bỏ tiền khắc phục hậu quả, cùng với thái độ thành khẩn và các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét trước đó, là căn cứ để đề nghị Hội đồng xét xử giảm thêm hình phạt.

Riêng với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù so với mức án sơ thẩm 6 năm tù. Trước đó, tại phiên tòa ngày 26-9, cơ quan công tố chỉ đề nghị giảm cho bà Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù.

Tuy nhiên, đề nghị giảm án mới vẫn chưa đáp ứng điều kiện để bà Tiến được hưởng án treo. Theo Viện kiểm sát, với mức đề nghị giảm mới, hình phạt đối với bà Tiến vẫn trên 3 năm tù, trong khi một trong những điều kiện để được xem xét hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự là người bị xử phạt tù không quá 3 năm. Vì vậy, cơ quan công tố không chấp nhận đề nghị cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế hưởng án treo.

Sau quan điểm mới của Viện kiểm sát, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Tiến - tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm thêm hình phạt.

Luật sư cho rằng, việc bà Tiến động viên gia đình nộp thêm tiền để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả là tình tiết mới, thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả vụ án.

Luật sư cũng đề nghị tòa cân nhắc tuổi tác, quá trình công tác, thành tích của bà Tiến và việc bà không tư lợi, từ đó giảm hình phạt xuống dưới 3 năm tù và cho hưởng án treo. Tuy nhiên, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đã đề nghị.