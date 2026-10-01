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Xử lý thanh niên điều khiển xe máy độ chế biểu diễn để “tạo nét”

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 30-9, các đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đã xử lý 1 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy độ chế mắc nhiều lỗi vi phạm, song vẫn quay video đăng lên mạng xã hội để “tạo nét”.

Theo đó, khuya 29-9, tài khoản “Huy Danh” trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải 1 đoạn video ghi lại cảnh thanh niên điều khiển xe đã được độ chế, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy với tốc độ cao trên đường hành lang kinh tế phía Đông.

Clip được đăng lên tài khoản "Huy Danh" trên TikTok.

Công an phường An Phú đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, xử lý.

Qua đó, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản TikTok nói trên và người thanh niên trong video chính là B.H.D. (SN 2008, trú tại thôn 3, phường An Phú). Lực lượng Công an cũng đã tạm giữ chiếc xe máy độ chế mà D. đã điều khiển trong video được đăng lên TikTok.

Tại Công an phường An Phú, D. thừa nhận đã nhờ bạn quay video mang tính chất biểu diễn trên để đăng lên tài khoản TikTok của mình với mục đích “tạo nét”, tăng độ “ngầu” cho bản thân.

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Lực lượng Công an đã tạm giữ chiếc xe độ chế của D. Ảnh: Hải Triều

Với những chứng cứ đã thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý D. về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm³, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có đăng ký xe, xe không có BKS… với tổng mức phạt hơn 6 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã răn đe, giáo dục D. và tiếp tục xác minh, xử lý chủ xe theo quy định của pháp luật.

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