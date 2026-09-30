C04 Bộ Công an khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc

28 người ở các trung tâm môi trường, viện khoa học vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) khởi tố về tội giả mạo trong công tác, với cáo buộc làm sai lệch kết quả quan trắc.

Ngày 29-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2 điều 359 bộ luật Hình sự.

Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, 4 người còn lại được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

C04 Bộ Công an vừa khởi tố 28 bị can để điều tra hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi trường. Ảnh: Hà Cường

Theo C04, các bị can này là chỉ huy, nhân viên đang công tác tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính).

Ngoài làm sai lệch kết quả, các bị can còn bị cáo buộc đã thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình. Ảnh: Hà Cường

Vụ án là kết quả quá trình phối hợp giữa C04 và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an.

Bước đầu cảnh sát xác định các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "không đạt" thành "đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, "bán giấy ăn tiền" để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của bị can. Ảnh: Hà Cường

Theo C04, sai phạm của các bị can diễn ra trong thời gian dài. Hiện cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Trần Cường (TNO)