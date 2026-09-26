Xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn 88 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng

(GLO)- Liên quan vụ tài xế Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn thu của du khách 70.000 đồng cho quãng đường 2 km ở phường Quy Nhơn hồi cuối tháng 8-2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt đơn vị này 88 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh vận tải 2 tháng.

Ngày 21-9, Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn (trụ sở chính ở phường Quy Nhơn Nam) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách.

Sau quá trình xác minh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn tổng số tiền 88 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 20 phút đến 19 giờ 40 phút ngày 30-8-2026, ông L.N.H., là lái xe của Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 77H-103.xx, vận chuyển hành khách từ địa chỉ 194 đường Xuân Diệu (trước nhà hàng Thuyền Quán) đến số 1H1 đường Nguyễn Thị Định (trước khách sạn L’Amor) nhưng không thực hiện ký kết hợp đồng vận tải bằng giấy hoặc hợp đồng điện tử. Đây cũng chính là cuốc xe mà du khách phản ánh bị “chặt chém”.

Với lỗi vi phạm này, đơn vị bị xử phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với phương tiện nói trên.

Ngày 24-9, Sở Xây dựng cũng ban hành quyết định xử phạt đơn vị này về 7 lỗi vi phạm khác gồm: Không lưu trữ đầy đủ theo quy định các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị; có bộ phận quản lý an toàn nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định; có lập nhưng không cập nhật đầy đủ, chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định.

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe theo quy định; sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông theo quy định; không thực hiện việc niêm yết thông tin trên xe theo quy định; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định.

Với 7 lỗi vi phạm nói trên, đơn vị bị phạt số tiền 77 triệu đồng, trong đó, mức xử phạt nặng nhất rơi vào lỗi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định với số tiền phạt 22 triệu đồng.

Tổng mức phạt 2 quyết định là 88 triệu đồng. Đơn vị này cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 2 tháng, đồng thời phải khắc phục các tồn tại, vi phạm nói trên.

Việc xử phạt được áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 336/2025/NĐ-CP.

Trước đó, vào đêm 30-8-2026, một du khách phản ánh tới cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai về việc bị tài xế xe dịch vụ mang biển kiểm soát 77H-103.xx “chặt chém” 75.000 đồng khi di chuyển đoạn đường 2 km ở phường Quy Nhơn.

Phương tiện liên quan vụ du khách phản ánh bị tài xế "chặt chém" vào đêm 30-8. Ảnh: ĐVCC

Sở Xây dựng ngay sau đó đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc, xác định phương tiện, tài xế bị phản ánh thuộc Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn. Tài xế L.N.H. (người bị phản ánh) cũng thừa nhận đã thu cước 70.000 đồng, cao hơn cước khi đặt xe qua app.

Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai - cho biết: Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Sở cũng công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sở Xây dựng cũng khuyến nghị người dân, du khách ưu tiên đặt xe thông qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thức của đơn vị vận tải; kiểm tra, xác nhận giá cước, hành trình và thông tin chuyến đi trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân phản ánh thông tin để cơ quan chức năng xác minh, xử lý.