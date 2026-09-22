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Bắt tạm giam đối tượng đem 1,4 tỷ đồng của người khác để đầu tư tiền ảo

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 đối tượng tại phường Hội Phú về hành vi tự ý sử dụng 1,4 tỷ đồng của người khác để đầu tư tiền ảo.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhận được đơn trình báo của ông P.T.H về việc bị chiếm dụng số tiền 1,4 tỷ đồng.

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Đối tượng Nguyên (thứ 2 từ phải sang) đã bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Theo ông H, vì mục đích làm ăn, ông đã làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình giải ngân theo quy định, ngân hàng không thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của ông H. mà phải thông qua 1 tài khoản của người khác.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, ông H. đã nhiều lần nhờ tài khoản của Trần Vĩnh Nguyên (SN 1984, trú tại phường Hội Phú) để ngân hàng giải ngân. Sau khi nhận tiền của ngân hàng, Nguyên sẽ chuyển lại cho ông H. theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, bản thân Nguyên đã đầu tư vào tiền ảo dẫn đến nợ nần. Do đó, tháng 4-2024, sau khi nhận 1,4 tỷ đồng ngân hàng giải ngân cho ông H, Nguyên đã tự ý sử dụng số tiền trên vào các tài khoản đầu tư tiền ảo kiếm lời và trả nợ, tiêu xài cá nhân mà không được sự đồng ý của ông H.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Vĩnh Nguyên về hành vi sử dụng trái phép tài sản theo Điều 177 Bộ Luật hình sự.

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