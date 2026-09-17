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Đưa vụ án Công ty Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

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H.M (theo tuoitre, thanhnien, tienphong)

(GLO)- Vụ án Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 17-9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo.

Cuộc họp thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án "buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

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Đối tượng Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Hồi cuối tháng 7, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án nêu trên. 3 người bị tạm giam gồm Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty và Trần Thị Hồng Hạnh - phụ trách công tác kế toán.

Kết quả điều tra bước đầu xác định bị can Phương thành lập 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, 5 doanh nghiệp tại Singapore và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Nhóm bị can mua đi, bán lại để nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam; bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao.

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