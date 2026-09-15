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Cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo bị xếp vào nhóm “cuộc gọi rác”?

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, LĐO)

(GLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh và phòng ngừa hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Theo dự thảo, tin nhắn rác gồm tin nhắn quảng cáo được gửi khi chưa có sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc vi phạm quy định về gửi tin nhắn quảng cáo; tin nhắn phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp nhưng vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, các tin nhắn có nội dung thuộc nhóm bị pháp luật cấm cũng được xác định là tin nhắn rác.

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Cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo có thể được đưa vào nhóm “cuộc gọi rác” theo đề xuất của Bộ Công an. Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Đây là những tin nhắn được nhận diện có một hoặc một số dấu hiệu nghi vấn, được sử dụng nhằm thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, mạng viễn thông.

Với cuộc gọi rác, Bộ Công an đề xuất xác định là các cuộc gọi quảng cáo khi chưa có sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc vi phạm quy định về gọi điện quảng cáo; cuộc gọi phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không tuân thủ quy định; cuộc gọi có nội dung bị cấm.

Cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cũng thuộc nhóm cuộc gọi rác nếu có dấu hiệu nghi vấn và được sử dụng nhằm xâm hại an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nội dung này nhận được sự quan tâm trong bối cảnh người dân thường xuyên phải đối mặt với các cuộc gọi từ số lạ, trong đó có những cuộc gọi giả danh cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đưa ra các thông tin nhằm lừa người nghe.

Đối với thư điện tử rác, dự thảo cũng chia thành các nhóm tương tự, gồm thư quảng cáo chưa được người dùng đồng ý; thư phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng vi phạm quy định; thư chứa nội dung bị cấm và thư điện tử có dấu hiệu lừa đảo...

Dự thảo đồng thời quy định về danh sách đen địa chỉ IP, tên miền, gồm các địa chỉ IP, dải IP hoặc tên miền bị đánh dấu là nguồn phát tán thư điện tử rác theo danh sách của các tổ chức thống kê máy chủ gửi thư rác do Bộ Công an quy định từng thời kỳ.

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