Tài sản nào của Trương Mỹ Lan rao bán thu được hơn 1.800 tỉ đồng?

7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan đã được bán đấu giá với tổng số tiền hơn 1.800 tỉ đồng, trong khi nhiều tài sản khác tiếp tục được rao bán để thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan, 70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người bị xác định gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tại giai đoạn 1 của vụ án, bà bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan ngoài phải bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, còn phải bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Thịnh

Ở giai đoạn 2, bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ.

Việc bán đấu giá tài sản của bà được thực hiện nhằm xử lý các nghĩa vụ liên quan theo bản án.

Tài sản nào được bán đấu giá cao nhất?

Trong số các tài sản của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra xử lý, có 7 tài sản bán đấu giá được hơn 1.800 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tháng 10-2025, đã bán thành công nhà, đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) TP.HCM, diện tích hơn 1.157 m². Tài sản có giá khởi điểm hơn 408 tỉ đồng và được một doanh nghiệp mua với giá 635 tỉ đồng. Giá trúng cao hơn gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Hồi tháng 1-2026, nhà đất 64 - 68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) TP.HCM của bà Trương Mỹ Lan bán được 647 tỉ đồng.

Giữa tháng 5-2026, bán đấu giá thành công nhà đất tại 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) TP.HCM với giá hơn 469 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 5, hai túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 14,2 tỉ đồng. Trong đó chiếc túi size 30 được bán 2,54 tỉ đồng sau 4 lượt trả giá; chiếc size 25, có đính đá ở khóa và viền, được bán 11,67 tỉ đồng sau 119 lượt trả giá.

Ngày 22-5, chiếc xe Mercedes-Maybach biển số 51F-199.99 được bán với giá hơn 16,6 tỉ đồng (giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng).

Cuối tháng 6, chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47 sau một lần đấu giá không thành đã được giảm giá xuống 879 triệu đồng và bán thành công.

Mới nhất, ngày 21-8, bộ trang sức đính kim cương gồm đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn được bán thành công với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng. Chỉ một người tham gia đấu giá và người này mua cả bộ trang sức.

7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 1.800 tỉ đồng. Ảnh: Ngân Nga

Hàng loạt tài sản đang được rao bán

Hôm 9-9, Ngân hàng SCB thông báo đã tiến hành thu nợ/khắc phục đối với nghĩa vụ nợ trong bản án của vụ án Trương Mỹ Lan với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng. Đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỉ đồng nợ gốc, lãi và phí.

Tính đến cuối tháng 7, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán được 10 đợt cho hơn 42.600 trái chủ, tương đương hơn 12.300 tỉ đồng. Đối với khoảng 500 trường hợp còn lại do chưa cung cấp thông tin tài khoản, nên cơ quan thi hành án đã gửi tiết kiệm theo quy định.

Thi hành án dân sự TP.HCM cũng đã ra thông báo bán đấu giá với nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, hiện những tài sản này có người đăng ký mua hay không thì không được cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin.

Các tài sản gồm xe ô tô biển số 51F-900.19 hiệu KIA, bán với giá khởi điểm là 463 triệu đồng. Một ô tô biển số 51A-942.85 có 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, bán với giá khởi điểm hơn 635 triệu đồng.

Ngoài ra còn có nhà đất số 454 Nguyễn Chí Thanh, phường Diên Hồng (quận 10 cũ) TP.HCM bán với giá khởi điểm hơn 41,5 tỉ đồng. Nhà đất số 12 - 14 (tầng 4) Nguyễn Thiệp, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) TP.HCM, diện tích hơn 135 m2 với giá khởi điểm hơn 24 tỉ đồng.

Các phương tiện đường thủy gồm: du thuyền The Reverie Saigon bán giá khởi điểm hơn 35 tỉ đồng; tàu THALIA và tàu ELECTRA cùng giá khởi điểm hơn 3,4 tỉ đồng/chiếc.

Cũng trong tháng 7, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Tây Ninh cũng thông báo bán quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) hơn 142.000 m2. Tên công trình là nhà máy Tanifood Tây Ninh với giá khởi điểm hơn 547 tỉ đồng.

Ngân hàng này còn thông báo bán toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án nhà máy chế biến nông sản Tanifood được đặt tại nhà máy Tanifood Tây Ninh của Công ty cổ phần Lavifood với giá khởi điểm hơn 303 tỉ đồng.

Các tài sản trên ở Tây Ninh hiện cũng chưa rõ đã có người mua hay chưa.

Theo Ngân Nga (TNO)