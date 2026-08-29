Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Sửa luật và nâng cao năng lực quản trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-8-2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Việc xem xét đồng thời định hướng sửa đổi 3 đạo luật cho thấy những vướng mắc của thực tiễn đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh thể chế một cách đồng bộ, thay vì xử lý riêng lẻ từng khâu.

Ngày 19-8-2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Việc xem xét đồng thời định hướng sửa đổi 3 đạo luật cho thấy những vướng mắc của thực tiễn đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh thể chế một cách đồng bộ, thay vì xử lý riêng lẻ từng khâu.

Ba đạo luật điều chỉnh những khâu khác nhau nhưng cùng tác động đến cả chuỗi phát triển dự án. Đất đai là đầu vào của dự án; nhà ở gắn trực tiếp với nhu cầu thiết yếu của người dân; thị trường bất động sản là nơi nguồn lực được chuyển hóa thành sản phẩm và dòng vốn. Một dự án đã được chấp thuận vẫn có thể đình trệ vì vướng quy hoạch, giao đất hay nghĩa vụ tài chính; đất đã giao vẫn có thể nằm im nếu quy định về nhà ở, huy động vốn và điều kiện kinh doanh thiếu thống nhất. Điểm nghẽn được tháo ở luật này có thể tái xuất ở luật khác.

Theo thống kê, đến giữa năm 2026, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với hơn 3,3 triệu tỷ đồng vốn bị “đóng băng”. Vì vậy, sửa luật không thể dừng ở xử lý từng thủ tục riêng lẻ mà phải hướng tới quản trị tích hợp theo toàn bộ vòng đời dự án. Vấn đề cần khắc phục không chỉ là sự chồng chéo của quy định mà còn là sự chia cắt trách nhiệm giữa các cơ quan thực thi.

Phát huy nguồn lực trước hết đặt ra ở khâu đất đai, nhưng đây cũng là nơi các nguyên tắc về công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi người dân phải được giữ vững. Đất đai chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Khai thác nguồn lực đất đai không đồng nghĩa với tăng thu bằng mọi giá hay đẩy nhanh giao đất cho dự án. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tạo sinh kế, hạ tầng và động lực phát triển. Muốn vậy, quá trình khai thác phải đi cùng công khai quy hoạch, minh bạch giá đất, kiểm soát lợi ích nhóm; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin, tham gia ý kiến, được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng. Nguồn lực chỉ được phát huy bền vững khi lợi ích từ sự phát triển được phân bổ hài hòa.

Tiếp đó, khi dự án đi vào thị trường, trọng tâm phải là bảo vệ người mua và bảo đảm an toàn giao dịch. Doanh nghiệp cần hành lang pháp lý thông thoáng để triển khai dự án, tạo thêm nguồn cung, nhưng không được chuyển rủi ro của chủ đầu tư sang người mua nhà. Các quy định về đặt cọc, huy động vốn, bảo lãnh ngân hàng, tiến độ thanh toán và bàn giao phải đủ rõ để bảo vệ người mua bất động sản hình thành trong tương lai. Thị trường lành mạnh ở chỗ nhu cầu ở thực được đáp ứng, giao dịch an toàn, quyền tài sản được bảo vệ và niềm tin thị trường được củng cố.

Định hướng sửa luật nhấn mạnh phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục là hướng đi đúng, nhưng trao quyền mà thiếu năng lực thực thi có thể tạo ra điểm nghẽn mới. Nếu giảm tiền kiểm trong khi dữ liệu chưa đầy đủ và hậu kiểm chưa hiệu quả, rủi ro có thể được chuyển từ cơ quan quản lý sang xã hội. Vì vậy, cái cần giảm là những thủ tục không cần thiết; cái cần tăng là năng lực quản trị, kỷ luật công vụ và trách nhiệm giải trình. Phân quyền chỉ có giá trị khi thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm được chuyển giao đồng bộ. Năng lực thực thi, đến lượt nó, cần một nền tảng dữ liệu đủ mạnh.

Chuyển đổi số phải trở thành hạ tầng của quản trị, chứ không chỉ là công cụ hỗ trợ. Thông tin về đất đai, quy hoạch, nhà ở, dự án và giao dịch phải chính xác, liên thông và có thể kiểm chứng. Khi dữ liệu được công khai, người dân có điều kiện nhận diện rủi ro pháp lý, doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, Nhà nước có thêm công cụ giám sát và điều tiết. Minh bạch dữ liệu cũng góp phần thu hẹp không gian cho thao túng, thổi giá và trục lợi từ bất cân xứng thông tin.

Sau cùng, hiệu quả của việc sửa luật phải được đo bằng những gì người dân và doanh nghiệp thực nhận: thời gian xử lý ngắn hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn, quyền tài sản được bảo đảm tốt hơn và quyết định công quyền dễ kiểm chứng hơn. Quá trình sửa đổi cũng phải giữ được sự cân bằng giữa yêu cầu xử lý kịp thời và tính ổn định của chính sách; giữa phân quyền và trách nhiệm; giữa phát triển thị trường với bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đích đến là một môi trường phát triển minh bạch, ổn định, trong đó người dân được bảo vệ và doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư dài hạn.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Phương (SGGPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời sự - Bình luận

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Thời sự - Bình luận

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Thời sự - Bình luận

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Thời sự - Bình luận

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Thời sự - Bình luận

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Thời sự - Bình luận

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đang lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Pleiku theo hướng mở rộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, tạo dư địa mới để Pleiku phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Thời sự - Bình luận

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

null