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Thời sự - Bình luận

Xử lý trụ sở dôi dư

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LY HUYỀN
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(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cơ quan, đơn vị được bố trí lại trụ sở làm việc. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh bài toán xử lý số trụ sở, nhà, đất công dôi dư. Nếu chậm được sắp xếp, xử lý, nguồn lực công này có nguy cơ bị bỏ không, gây lãng phí.

Tại Gia Lai, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 1.613. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp, bố trí, đưa vào sử dụng 557 cơ sở; còn 1.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 2 cơ sở hoàn thành, đưa vào khai thác; phần lớn vẫn đang thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch và tài sản công.

Do đó, tỉnh đặt mục tiêu trước ngày 31-12-2026 phải hoàn thành 100% hồ sơ, phương án xử lý chi tiết.

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Tỉnh Gia Lai đã sắp xếp, bố trí, đưa vào sử dụng 557 cơ sở nhà, đất dôi dư. Ảnh: M.P

Các phương án cơ bản đã được xác định: Cơ sở phù hợp có thể đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê; nơi còn giá trị sử dụng thì điều chuyển; công trình phù hợp có thể chuyển đổi phục vụ dân sinh; những cơ sở xuống cấp, không còn nhu cầu thì thanh lý theo quy định…

Phương án đã có, vấn đề còn lại là làm thế nào để các phương án ấy được triển khai theo đúng kế hoạch? Có lẽ điểm nghẽn lớn nhất chính là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm khi xử lý tài sản công. Đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều quy định về đất đai, tài chính, xây dựng, đấu giá...

Chỉ cần 1 thủ tục chưa rõ hoặc nội dung vượt thẩm quyền, quá trình xử lý có thể phải dừng lại chờ hướng dẫn. Trong khi đó, càng để lâu, tài sản càng xuống cấp, vừa mất giá trị khai thác vừa phát sinh chi phí bảo vệ, quản lý.

Vì vậy, việc tỉnh xác định kết quả xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu xã, phường là một điểm đáng chú ý.

Khi trách nhiệm gắn với kết quả cụ thể, việc xử lý tài sản công sẽ được quan tâm, chỉ đạo và theo dõi đến cùng, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thiện thủ tục.

Gắn trách nhiệm, tất nhiên, không có nghĩa là xử lý bằng mọi giá. Tài sản công phải được xử lý đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh thất thoát.

Nhưng đúng quy định cũng không đồng nghĩa với việc để hồ sơ kéo dài vô thời hạn. Vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để tháo gỡ; mỗi cơ sở cần có đầu mối và thời hạn xử lý cụ thể.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cũng cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vấn đề phức tạp về đất đai, tài chính và tài sản công. Khi địa phương được hỗ trợ về chuyên môn và người đứng đầu có trách nhiệm rõ ràng, tâm lý e ngại sẽ từng bước được tháo gỡ.

Với 1.056 cơ sở còn lại, khối lượng công việc là rất lớn trong khi thời gian không còn dài. Vì thế, điều quyết định không còn nằm ở việc có thêm bao nhiêu phương án, mà ở khả năng tổ chức thực hiện.

Sắp xếp lại bộ máy kéo theo việc sắp xếp lại trụ sở là điều khó tránh khỏi. Tháo được điểm nghẽn về trách nhiệm, cùng với hướng dẫn đầy đủ và quy trình minh bạch, sẽ là điều kiện quan trọng để những tài sản công đang nằm chờ sớm được đưa vào sử dụng, khai thác hoặc xử lý phù hợp.

Đó cũng là cách để hoàn thành 100% hồ sơ, phương án xử lý trụ sở dôi dư trước ngày 31-12-2026 theo đúng kế hoạch.

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