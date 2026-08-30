Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Nguồn tin cũng tiết lộ Google gần như chắc chắn chuyển mảng sản xuất trên đến VN và Ấn Độ. Trong đó, VN thời gian qua đã sản xuất smartphone Pixel và tiến trình này đang ổn định, đồng thời Samsung đã xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng smartphone ở VN mà Google cũng có thể tiếp cận.

Không riêng gì Google, Tập đoàn LG (Hàn Quốc) được cho là đang xúc tiến rót thêm 1 tỉ USD vào VN để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek. Hồi tháng 7 năm nay, Intel cũng thông báo đang trong quá trình nâng tổng vốn đầu tư từ 1,5 tỉ USD lên mức cam kết đầu tư 4,1 tỉ USD vào VN.

Tờ Nikkei Asia đánh giá VN đang ở tuyến đầu tại Đông Nam Á về tăng trưởng kinh tế từ sự mở rộng xuất khẩu linh kiện bán dẫn và các sản phẩm điện tử khác.

Rõ ràng, xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng của ngành đang tạo ra nhiều cơ hội cho VN. Như ông George Xu, Giám đốc nhóm xếp hạng tín nhiệm quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Fitch Ratings (nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới), nhận định khi trả lời Thanh Niên: "VN đang ở vị thế rất mạnh so với nhiều đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực để thực sự hưởng lợi hoặc nắm bắt nhu cầu liên quan trí tuệ nhân tạo (AI)". Thêm vào đó, theo ông, Chính phủ VN đã triển khai nhiều sáng kiến quan trọng nên góp phần to lớn vào việc thu hút đầu tư.

Trong khi đó, theo phân loại của Ngân hàng Thế giới được cập nhật vào tháng 7 vừa qua, thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của VN năm 2025 đã đạt 4.970 USD/người, tăng 10,7% so với năm 2024 và chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao (ngưỡng là 4.636 USD/người). Đặc biệt, các phân tích ở khu vực mới đây cũng dự báo với đà tăng trưởng như thời gian qua, VN có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2040.

Như vậy, so với mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 thì chúng ta đã "đến đích" sớm 5 năm. Tương tự, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 cũng có thể đạt được sớm 5 năm.

Nhưng để thực sự đột phá, như chuyên gia George Xu và nhiều phân tích gần đây, VN cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao. Quá trình này giúp vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị trong trung hạn.

Câu chuyện Google có thể chuyển dịch sang VN một phần dựa vào nền tảng công nghệ đang có sẵn là bài học quan trọng về việc phát triển hạ tầng và nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế nhằm tăng cường năng lực nội tại của nền kinh tế. Năng lực nội tại mạnh mẽ thì không chỉ thu hút đầu tư hiệu quả hơn mà còn có thể chọn lọc để có được các dự án chất lượng cao, tăng cường giá trị gia tăng giữ lại chứ không đơn thuần chỉ đạt thành tích xuất khẩu.

Hiện nay, nhiều đổi mới trong thể chế tại VN cũng đang mở ra cơ hội nâng cao năng lực doanh nghiệp lẫn nền tảng công nghệ quốc gia. Như thế, "thiên thời" và "địa lợi" đều đã hội tụ, đồng thời phần nào "nhân hòa" định hình chiến lược cũng đã có, nên vấn đề còn lại chỉ là "nhân hòa" thực thi để bứt phá.

Theo Ngô Minh Trí (TNO)