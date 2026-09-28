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Thời sự - Bình luận

“Chia đôi” vỉa hè

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BẢO HUY
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(GLO)- Một số phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định, tháo dỡ vật dụng, mái che, biển quảng cáo lấn chiếm không gian công cộng; đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

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Đối với vỉa hè rộng từ 5 m trở lên, lối đi dành cho người đi bộ rộng từ 2,5 m trở lên; vỉa hè trên 4 m đến dưới 5 m, lối đi rộng 2 m; vỉa hè dưới 4 m, lối đi rộng 1,5 m. Ảnh: Đ.Y

Trong đó, phường Quy Nhơn đã tổ chức kẻ vạch phân định không gian vỉa hè trên nhiều tuyến đường trung tâm như: Xuân Diệu, Trần Phú, Nguyễn Huệ, Lê Lợi...

Lối đi dành cho người đi bộ được xác định rõ, rộng từ 1,5-2,5m tùy tuyến; các hộ kinh doanh được yêu cầu cam kết không lấn chiếm phần diện tích này.

Lấn chiếm vỉa hè không phải câu chuyện riêng của phường nào. Nhiều đô thị trong cả nước từng tổ chức những đợt ra quân quy mô lớn, thậm chí áp dụng biện pháp mạnh để lập lại trật tự. Nhưng sau một thời gian, đâu lại hoàn đó. Bởi phía sau câu chuyện vỉa hè không chỉ là yêu cầu quản lý đô thị mà còn là sinh kế của không ít hộ dân.

Vì vậy, cách làm “chia đôi” vỉa hè, theo hướng xác định rõ phần dành cho người đi bộ và phần có thể sử dụng trong giới hạn cho phép, là một hướng tiếp cận đáng ghi nhận.

Người đi bộ có lối đi thông thoáng, an toàn; người dân vẫn có không gian để phục vụ hoạt động kinh doanh. Quản lý đô thị, trong trường hợp này, không chỉ là cấm mà còn là tổ chức, phân định và sử dụng hợp lý không gian công cộng.

Nhưng kẻ được đường ranh rõ ràng mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là giữ cho đường ranh ấy không bị xê dịch theo thời gian.

Thực tế cho thấy, sau mỗi đợt ra quân, vỉa hè được thông thoáng hơn. Song nếu thiếu kiểm tra thường xuyên, những chiếc xe máy, bàn, ghế, bảng hiệu, mái che hay hàng hóa lại từng bước “tiến” ra phía ngoài.

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ vì thế cứ hẹp dần, để rồi tình trạng cũ trở lại. Theo phản ánh của người dân, việc lấn chiếm vỉa hè tại một số tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh hiện đã tái diễn.

Đây là điều cần được lưu ý. Bài học từ nhiều chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở các địa phương trong cả nước cho thấy, không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm.

Quản lý vỉa hè phải là công việc thường xuyên, với quy định rõ ràng, ranh giới cụ thể và cách xử lý nhất quán đối với các trường hợp vi phạm, nhất là tái lấn chiếm.

Một đô thị văn minh không nhất thiết phải là nơi vỉa hè hoàn toàn vắng bóng hoạt động buôn bán. Điều quan trọng là các hoạt động ấy được tổ chức trong khuôn khổ, không xâm phạm quyền đi bộ của cộng đồng, không làm mất mỹ quan và không gây mất an toàn giao thông.

“Chia đôi” vỉa hè, vì thế, có thể là một cách làm phù hợp để giải bài toán không gian đô thị. Nhưng giữ được đường ranh ấy lâu dài mới là phần việc khó hơn.

Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực thường xuyên của cơ quan chức năng, cùng với ý thức tự giác và chấp hành nghiêm các quy định của những hộ dân kinh doanh trên vỉa hè.

Khi những vạch sơn trên vỉa hè không chỉ được nhìn thấy sau mỗi đợt ra quân mà trở thành giới hạn được tôn trọng trong đời sống hằng ngày, thì việc lập lại trật tự đô thị mới thực sự đi vào nền nếp.

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