Từ bánh mì thịt đến an toàn thực phẩm

Vài ngày trước, vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Gia Lai đến hôm qua (26.8) đã khiến khoảng 150 người phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì thập cẩm mua từ một hộ kinh doanh ở địa phương.

Tuy chưa có kết quả cuối cùng, nhưng nếu để ý thì không khó để đọc thấy tin tức về các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan các điểm bán bánh mì thịt xảy ra khá thường xuyên. Không chỉ những tiệm nhỏ lẻ mà còn từng xảy ra với nhiều "tên tuổi" uy tín ở các địa phương, thậm chí là một số tiệm bánh mì nổi tiếng tại một số địa phương cũng từng xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm gây xôn xao.

Nguyên nhân món bánh mì thịt gây ngộ độc thực phẩm đã được lý giải nhiều lần. Tựu trung, "thủ phạm" chủ yếu do phần nhân với các loại jambon, patê, thịt nguội, chả… Các loại thực phẩm này rất dễ bị nhiễm khuẩn, nhất là trong điều kiện nắng nóng, độ ẩm cao như thời tiết ở VN. Nên nếu các cơ sở kinh doanh không có thiết bị làm lạnh đạt chuẩn để bảo quản các nguyên liệu này, vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh. Nhiều tiệm bánh mì để thực phẩm trong tủ gần đường nên dễ bị bụi bặm bám vào, ánh nắng chiếu trực tiếp… Rồi điều kiện vệ sinh ở nhiều tiệm bánh mì nhỏ thực sự cũng rất đáng quan tâm.

Mặt khác, dư luận cũng đã nhiều lần cảnh báo về thiếu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhiều cơ sở chế biến các loại jambon, patê, thịt nguội, chả… Nguồn gốc nguyên liệu chế biến của nhiều cơ sở từng bị phát hiện nhiều vấn đề.

Trong khi đó, bánh mì thịt không chỉ là món ăn rất phổ biến với hầu hết người VN, mà còn trở thành đại diện tiêu biểu cho ẩm thực đường phố của VN ra thế giới. Do đó, với tình trạng thường xuyên xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì thịt, các ngành chức năng cần sớm đẩy mạnh việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các điểm bán bánh mì.

Tất nhiên, như đã phân tích ở trên, bản thân các tiệm bán bánh mì chỉ là một phần trong cả "chuỗi cung ứng" đang chứa đựng nhiều nguy cơ, nên việc kiểm soát chất lượng cần được đảm bảo toàn diện từ nguồn gốc nguyên liệu ban đầu cho đến các cơ sở chế biến rồi các tiệm bán lẻ.

Không dừng lại ở đó, bánh mì chỉ là một trong các đại diện tiêu biểu cho ẩm thực đường phố (street food) vốn rất quen thuộc ở VN và được khách du lịch nhiều nước tìm đến. Và một thực trạng tương tự bánh mì thịt, nhiều món street food phổ biến cũng rất đáng ngờ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm xuyên suốt cả "chuỗi cung ứng". Những năm qua, VN giới thiệu văn hóa street food như một "đặc sản" nhằm thúc đẩy ngành du lịch và thực tế là rất nhiều du khách quốc tế thích thú. Không ít diễn đàn du lịch quốc tế cũng quảng bá "đặc sản" này của VN.

Chính vì thế, nếu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với street food thì không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, mà còn là lời cam kết đối với một "đặc sản" văn hóa đang góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch nước nhà.

Theo Phát Tiến (TNO)