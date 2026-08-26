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Số người nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện sau ăn bánh mì tại An Khê tăng lên 151 người

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến sáng 26-8, số người đến khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tăng lên 151 trường hợp.

Theo Sở Y tế Gia Lai, các trường hợp trên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm mua tại cơ sở Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê. Thực phẩm nghi ngờ liên quan gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, thịt heo rim, rau thơm, dưa leo, sốt bơ trứng và nước tương.

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Sáng 26-8, số người nhập viện do ăn bánh mì tại An Khê tăng lên 151 người. Ảnh: Như Nguyện

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với địa phương điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời huy động nhân lực, thuốc men, trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị người bệnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác xử lý. Các đơn vị y tế tại Ayun Pa, Mang Yang và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng được tăng cường hỗ trợ trong đêm 25-8.

Bác sĩ Trần Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê cho biết, trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24-8. Đến sáng 26-8, có 151 trường hợp đến khám, điều trị; trong đó 4 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Đến trưa 26-8, còn hơn 100 bệnh nhân đang nằm viện điều trị.

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